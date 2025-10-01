USA geben Sicherheitsgarantie für Katar ab

Vor etwa drei Wochen hat ein israelischer Luftangriff Katar erschüttert. Die USA haben jetzt eine weitreichende Sicherheitsgarantie für das Golfemirat abgegeben.
Die Vereinigten Staaten garantierten mit der Garantie „die Sicherheit und territoriale Unversehrtheit des Staates Katar gegen externe Angriffe“, hieß es in einem am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Dekret von US-Präsident Donald Trump.
„Angriffe auf Katar bedrohen auch die USA“
Die USA betrachteten „jeden bewaffneten Angriff auf das Territorium, die Souveränität oder die kritische Infrastruktur des Staates Katar als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Vereinigten Staaten“ selbst, hieß es in dem Dekret weiter, das Trump den Angaben zufolge bereits am Montag unterzeichnet hatte. Im Falle eines solchen Angriffs würden die USA „alle rechtmäßigen und angemessenen Maßnahmen ergreifen“ – einschließlich „diplomatischer, wirtschaftlicher und, falls erforderlich, militärischer“ – um Frieden und Stabilität wiederherzustellen. Die Wortwahl erinnert an die NATO-Beistandsgarantie in Artikel fünf des Nordatlantikvertrags.
Reaktion auf Luftangriffe auf Katar
Die israelische Armee hatte Anfang September Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Sechs Menschen wurden getötet, allerdings niemand aus der obersten Hamas-Führungsriege.
Scharfe Kritik an Israel
Trump hatte den Verbündeten Israel danach außergewöhnlich scharf kritisiert. Auf Druck des US-Präsidenten bat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag bei einem Empfang im Weißen Haus Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telefonisch um Entschuldigung für den Luftangriff. Netanyahu habe bekräftigt, „dass Israel einen solchen Angriff in Zukunft nicht erneut ausführen wird“, erklärte das Weiße Haus.
Trump: „Katar ist wichtiger Partner“
Der US-Präsident sieht Katar als wichtigen Verbündeten in der Golfregion, er hatte das Emirat Mitte Mai besucht. Katar spielt neben den USA und Ägypten zudem eine wichtige Rolle als Vermittler bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gazakrieg und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln.
