USA geben Sicherheitsgarantie für Katar ab

„Angriffe auf Katar bedrohen auch die USA“

Die USA betrachteten „jeden bewaffneten Angriff auf das Territorium, die Souveränität oder die kritische Infrastruktur des Staates Katar als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Vereinigten Staaten“ selbst, hieß es in dem Dekret weiter, das Trump den Angaben zufolge bereits am Montag unterzeichnet hatte. Im Falle eines solchen Angriffs würden die USA „alle rechtmäßigen und angemessenen Maßnahmen ergreifen“ – einschließlich „diplomatischer, wirtschaftlicher und, falls erforderlich, militärischer“ – um Frieden und Stabilität wiederherzustellen. Die Wortwahl erinnert an die NATO-Beistandsgarantie in Artikel fünf des Nordatlantikvertrags.