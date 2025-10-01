EU will eingefrorene russische Vermögen verwenden

Ein Versuch, die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, werde das Vertrauen in das Zentralbanksystem, den Euro und die Eigentumsrechte in Europa untergraben, hatte Russland wiederholt erklärt. Der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, zeigte sich am Mittwoch erbost: Russland werde jede beteiligte Person und jedes Land zur Rechenschaft ziehen. „Wir sprechen hier über Pläne zur illegalen Beschlagnahmung von russischem Eigentum. Auf Russisch nennen wir das einfach Diebstahl.“ Ein solcher Schritt werde zudem auf die europäischen Finanzanlagen und Investitionen zurückschlagen, drohte Peskow weiter.