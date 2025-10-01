Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zehn Jahre Gefängnis

Vor Parlament in Wien nach Polizeiwaffe gegriffen

Gericht
01.10.2025 16:37
Seit dem angeklagten Angriff vor dem Wiener Parlament sitzt der Slowake in U-Haft.
Seit dem angeklagten Angriff vor dem Wiener Parlament sitzt der Slowake in U-Haft.(Bild: Sophie Pratschner, Krone KREATIV)

Was wäre passiert, wenn ein Wiener Polizist am 23. April vor dem Parlament nicht schnell genug zurückgewichen wäre? Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass ein 31-Jähriger den jungen Mann mit seiner eigenen Dienstwaffe erschossen hätte. Das glauben auch die Geschworenen: Zehn Jahre Haft wegen versuchten Mordes – nicht rechtskräftig.

0 Kommentare

Geht es nach der Anklage der Wiener Staatsanwaltschaft, ist es nur der schnellen Reaktionszeit eines Polizeibeamten zu verdanken, dass es am 23. April vor dem Parlament nicht zu einem Blutbad kam. Ein Slowake steuerte in an diesem Tag in der Früh schnurstracks auf die vor dem Gebäude stationierten Polizisten zu. „Der Angeklagte hat plötzlich versucht, die Dienstwaffe zu ergreifen“, so die Staatsanwältin im Landl. Und das zweimal.

Mit Fingerpistole gedroht
Der Beamte wich glücklicherweise beide Male rechtzeitig zurück. Nur, damit der 31-Jährige mit seinen Fingern geformt zu einer Pistole das andeutete, was er laut Anklage vorgehabt hatte. Die Staatsanwaltschaft qualifiziert das als gefährliche Drohung mit dem Tod. Bei seiner ersten Einvernahme bei der Polizei gestand der 31-Jährige dann sogar, dass er den Mann erschießen wollte.

„Ich war schon am Sterben“
Deswegen sitzt er nun wegen versuchten Mordes vor Geschworenen. Sein Verteidiger kritisiert das: „Das Beweisverfahren wird zeigen, dass die Anklage zwar sehr ambitioniert ist, aber verfehlt.“ Auch sein Mandant stellt den Vorfall ein bisschen anders dar, streitet einen Tötungsvorsatz entschieden ab. „Es ist mir schlecht gegangen. Sie wollten mir nicht helfen“, meint er. Der Slowake spricht von Stimmen: „Sie sagten mir, geh‘ dorthin.“ Zusätzlich hätte er an dem Tag auch Drogen konsumiert: „Es ist mir schlecht gegangen. Ich war schon am Sterben.“

Bei den Beamten hätte er Hilfe gesucht, wegen der Sprachbarriere hätten sie ihn weggewiesen. „Sie wollten mir nicht helfen.“ Da er die Hilfe nicht bekommen habe, habe er schießen wollen – das sagte er vor der Haft- und Rechtsschutzrichterin.

Vorbestrafter ist auch gefährlich
Wie es meist der Fall ist, in Verfahren, in denen der Täter angibt, Stimmen zu hören, kommt auch Gerichtspsychiater Peter Hofmann zu Wort. In seinem Gutachten kommt er zu dem Schluss, dass der 31-Jährige zwar an einer paranoiden Schizophrenie leidet, der Vorbestrafte am 23. April aber zurechnungsfähig war: „Er hat sehr wohl gewusst, was er tut und hätte sich auch dagegen entscheiden können.“

Lesen Sie auch:
Der Verdächtige wurde wegen gefährlicher Drohung vor dem Parlament in Wien festgenommen.
Schuss angedeutet
Mann wollte vor Parlament Polizist entwaffnen
24.04.2025
15 Jahre Haft
Polizisten bei „Amokfahrt“ versucht zu töten
29.10.2024

Die Geschworenen gehen sehr wohl davon aus, dass der Slowake, der auch eine Intelligenzminderung aufweist, darauf aus war, den Polizisten zu töten. Sie verurteilen den 31-Jährigen wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Gefängnis. Außerdem wird er in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht – nicht rechtskräftig.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
252.130 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
191.802 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.975 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1692 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1314 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Gericht
Zehn Jahre Gefängnis
Vor Parlament in Wien nach Polizeiwaffe gegriffen
Strafe für IS-Braut
Maria G.: „Bin sehr dankbar, wieder hier zu sein“
17 Asylwerber im Haus
Wirtin soll ihr eigenes Gasthaus abgefackelt haben
Krone Plus Logo
Prozess in Kärnten
So leicht kann auch die KI betrogen werden
Politikum „Fall Anna“
Vergewaltigung: Die Krux mit den Verurteilungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf