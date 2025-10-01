Vor Parlament in Wien nach Polizeiwaffe gegriffen

„Ich war schon am Sterben“

Deswegen sitzt er nun wegen versuchten Mordes vor Geschworenen. Sein Verteidiger kritisiert das: „Das Beweisverfahren wird zeigen, dass die Anklage zwar sehr ambitioniert ist, aber verfehlt.“ Auch sein Mandant stellt den Vorfall ein bisschen anders dar, streitet einen Tötungsvorsatz entschieden ab. „Es ist mir schlecht gegangen. Sie wollten mir nicht helfen“, meint er. Der Slowake spricht von Stimmen: „Sie sagten mir, geh‘ dorthin.“ Zusätzlich hätte er an dem Tag auch Drogen konsumiert: „Es ist mir schlecht gegangen. Ich war schon am Sterben.“