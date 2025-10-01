38-jährige Frau „brannte“ mit Mietauto durch

Fast doppelt so lange wie die vereinbarte Fünftagesmiete nahm eine Frau aus dem Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich ein Auto in Beschlag. Dann reichte es dem Geschäftsführer des Autohauses – er erstattete Anzeige. Die Polizei fand heraus, dass der Mietwagen auch auf einem Casinoparkplatz in Tschechien abgestellt wurde. Fahndung.