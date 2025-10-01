38-jährige Frau „brannte“ mit Mietauto durch

Fast doppelt so lange wie die vereinbarte Fünftagesmiete nahm eine Frau aus dem Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich ein Auto in Beschlag. Dann reichte es dem Geschäftsführer des Autohauses – er erstattete Anzeige. Die Polizei fand heraus, dass der Mietwagen auch auf einem Casinoparkplatz in Tschechien abgestellt wurde. Fahndung.
Fünf Tage lange wollte eine 38-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn einen Wagen aus einem Autohaus in Horn mieten. Vier Tage nach Ablauf des Mietvertrags reichte es dem Chef mit den diversen Ausreden und er erstattete Anzeige bei der Polizei.
Auch der neuerliche Rückgabetermin am selbigen Tag wurde von der Frau nicht eingehalten. Die Polizei fand heraus, dass das Fahrzeug zwischenzeitig auf einem Casino-Parkplatz in Tschechien abgestellt war. Daraufhin wurden Streifen aus dem gesamten Waldviertel zur Mitfahndung in Kenntnis gesetzt.
Auto in Zwettl sichergestellt
Schließlich konnten die Polizeibeamten das Mietauto in Zwettl sicherstellen und es dem Autohändler zurückbringen. Die 38-Jährige steht zudem in Verdacht, an der Turmöl-Tankstelle in Mold (auch im Bezirk Horn) einen Tankbetrug begangen zu haben.
Kommentare
