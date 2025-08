Wer erkennt den Einbrecher in der Winterkleidung?

Als durchaus umtriebig könnte man einen bisher Unbekannten durchaus bezeichnen, der sich in der Nacht auf Samstag im südlichen Simmering um ein paar Euro extra bemühte. Erst brach der in für die Sommermonate recht unüblich dickes Gewand Gekleidete in die Pizzeria Mergellina in der Simmeringer Hauptstraße 185 ein und bediente sich dort vor allem an Essbarem. Sein Hunger schien gestillt – und doch hatte er noch nicht genug.