The situation seems dubious
New landlord in hiding? Concern about top chef
The restaurant on the Speiserberg in St. Florian in Upper Austria was due to open in August. However, the new tenant cannot be found. The top chef is said to have had an accident. The whole thing seems dubious, also because a car was secured in front of the building with wheel clamps.
The opening was planned for the end of August and there was great anticipation for a new restaurant in St. Florian near Linz after the "Palermo" on the market square - a pizzeria with a small selection of other dishes - had to close its doors in July. But it looks like the people of Florian will have to be patient - at best, mind you.
