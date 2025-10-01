Blitz-Einigung – aber Kidman „fühlt sich betrogen“

Sorgerechts-Plan bereits vor Wochen unterschrieben

Beide Ex-Partner stimmten zu, dass sie dem Mädchen auch in Zukunft eine „liebevolle, stabile, einvernehmliche und fürsorgliche Beziehung“ garantieren werden und dass sie den anderen Elternteil oder dessen Familie nicht „schlechtreden“ dürfen. Stattdessen verpflichtet sich das Paar, ihre Kinder zu ermuntern, „den anderen Elternteil zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen.“ Zudem müssen beide Stars innerhalb der nächsten 60 Tage an einem „Eltern-Seminar“ teilnehmen.