Hat Urban schon Neue?

Blitz-Einigung – aber Kidman „fühlt sich betrogen“

Society International
01.10.2025 08:22
Keith Urban und Nicole Kidman wollen nach dem Ehe-Aus alles zum Wohl ihrer Töchter tun, wie aus ...
Keith Urban und Nicole Kidman wollen nach dem Ehe-Aus alles zum Wohl ihrer Töchter tun, wie aus den Scheidungspapieren hervorgeht. Die Schauspielerin soll sich jedoch „betrogen fühlen“. Gibt es im Leben des Country-Stars etwa schon eine Neue?(Bild: AP/Jordan Strauss)

Daran sollten sich Angelina Jolie und Brad Pitt mal ein Beispiel nehmen: Das Ende einer Hollywood-Ehe muss keinen jahrelangen Rosenkrieg mit sich führen. Das beweisen jetzt Nicole Kidman und Keith Urban. Denn diese hatten sich bereits über Sorgerecht und Unterhalt geeinigt, ehe die Scheidung am Dienstag offiziell eingereicht wurde.

Die Gerichtsunterlagen, die der „Daily Mail“ vorliegen, enthalten eine notariell beglaubigte Einigung darüber, wer in Zukunft wann die Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) hat.

Kidman und Urban haben „Elternplan“ 
Der sogenannte „Elternplan“ schreibt vor, dass die beiden Girls bei Mama Nicole in der Familienvilla (diese darf Kidman behalten) wohnen werden. Papa Keith bekommt seine Töchter gerade mal 59 Tage im Jahr zu sehen – darunter jedes zweite Wochenende (samstags ab 10 Uhr morgens bis sonntags um 18 Uhr) sowie jeden Vatertag und jedes Thanksgiving.

Im Mai kuschelten Urban und Kidman noch am Red Carpet, jetzt ist die Liebe des Promi-Paares nach ...
Im Mai kuschelten Urban und Kidman noch am Red Carpet, jetzt ist die Liebe des Promi-Paares nach 19 Ehe-Jahren zerbrochen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jason Kempin)

Der Vertrag sieht zudem vor, dass die Promi-Eltern alle wichtigen Entscheidungen über die Zukunft der Teenie-Mädchen – von schulischen bis ärztlichen Angelegenheiten – gemeinsam treffen müssen. Keine der Parteien erhält zudem vom anderen Kindergeld, da Urban „bereits alle fälligen Zahlungen für die Kinder im Voraus bezahlt hat“. Alle weiteren Kosten für die Kinder sowie die Gerichtskosten wollen sich Kidman und Urban 50-50 teilen. Auf Unterhaltszahlungen verzichten sie im gegenseitigen Einvernehmen.

Sorgerechts-Plan bereits vor Wochen unterschrieben
Beide Ex-Partner stimmten zu, dass sie dem Mädchen auch in Zukunft eine „liebevolle, stabile, einvernehmliche und fürsorgliche Beziehung“ garantieren werden und dass sie den anderen Elternteil oder dessen Familie nicht „schlechtreden“ dürfen. Stattdessen verpflichtet sich das Paar, ihre Kinder zu ermuntern, „den anderen Elternteil zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen.“ Zudem müssen beide Stars innerhalb der nächsten 60 Tage an einem „Eltern-Seminar“ teilnehmen.

Auf den letzten gemeinsamen Aufnahmen von Ende Juni wirkte das Paar bereits distanziert. ...
Auf den letzten gemeinsamen Aufnahmen von Ende Juni wirkte das Paar bereits distanziert. Kriselte es da etwa schon in der Ehe?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Richard Pelham)

Urban hatte den Sorgerechts-Plan bereits am 29. August unterschrieben, Kidman etwas über eine Woche später am 6. September. Die 58-Jährige hatte die Dokumente vor dem Familiengericht in Nashville eingereicht. Als offizieller wie nichtssagender Grund für die Scheidung gab Kidman „unüberbrückbare Gegensätze“ an.

Gerüchte um neue Liebe von Urban
Ein Insider verriet dem „People“-Magazin jedoch, dass das Ehe-Aus vor allem Kidman hart treffen soll: „Ihre Trennung nimmt dramatische Ausmaße an. Nicole ist verletzt und fühlt sich betrogen. Sie wollte ihre Ehe retten und glaubte, dass sie es schaffen könnte, aber es scheint, als sei er bereits darüber hinweg.“

Ein Insider, der in Nashville als Musikpublizist eng vernetzt ist, verriet der „Daily Mail“ zudem, dass Urban bereits eine neue Flamme haben soll: „Das Gerücht ist, dass es sich um eine jüngere Frau handelt, die ebenfalls aus der Musikbranche kommt. Alle reden darüber, doch bislang kennt noch niemand die genaue Identität der Frau.“

