Austria-Investoren wollen Zorn als Sportvorstand!

Empfehlung von Rangnick für Zorn

In dem Schreiben von Kroha hieß es: „Wir haben uns nach reiflicher Überlegung für Tomas Zorn als neuen Sportvorstand entschieden, weil wir jemanden gesucht haben, der in der Lage ist, unsere Fußballstrategie, die wir über die letzten Jahre schrittweise bei der Austria implementiert haben, weiterzuführen. Der Grundsatz bei der Kader-Zusammenstellung muss sein, in einem Korsett von erfahrenen Spielern junge Potenzialspieler, vorzugsweise aus dem eigenen Nachwuchs, weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt die Empfehlung/Einschätzung von Ralf Rangnick, der mit Tomas Zorn zusammengearbeitet hat, hat uns darin bestätigt, dass der nominierte Kandidat der Richtige für die Austria ist.“