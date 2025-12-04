Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rangnick-Empfehlung

Austria-Investoren wollen Zorn als Sportvorstand!

Bundesliga
04.12.2025 22:35
Hier soll nach dem Willen von „WTF“ bald Tomas Zorn als neuer Sportvorstand einziehen ...
Hier soll nach dem Willen von „WTF“ bald Tomas Zorn als neuer Sportvorstand einziehen ...(Bild: GEPA)

Die bei der Wiener Austria engagierte Investorengruppe „WTF“ hat den 39-jährigen Deutschen Tomas Zorn als neuen Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten vorgeschlagen!

0 Kommentare

Das teilte „WTF“-Geschäftsführer und Klub-Aufsichtsrat Peter Kroha am Donnerstagabend mit. Zudem wurden von der Investorengruppe der ehemalige Sportvorstand Jürgen Werner und Ex-Salzburg-Geschäftsführer Peter Vogl als Aufsichtsratsmitglieder nominiert. Ob dieses Personalpaket durchgeht, ist offen.

Die Investorengruppe liegt schon seit längerem im Clinch mit der Vereinsführung rund um Präsident Kurt Gollowitzer und Vorstand Harald Zagiczek. Dem Vernehmen nach ist vertraglich besiegelt, dass der „WTF“-Personenkreis, dem auch der Ende August als Sportvorstand zurückgetretene Werner angehört, den neuen Sportvorstand bestimmen darf. Den ersten Vorschlag darf der Verein noch ablehnen, den zweiten nicht mehr.

Lesen Sie auch:
Kurt Gollowitzer ist am Donnerstagabend als Austria-Präsident wiedergewählt worden. 
Generalversammlung
Gollowitzer als Austria-Präsident wiedergewählt
27.11.2025

Empfehlung von Rangnick für Zorn
In dem Schreiben von Kroha hieß es: „Wir haben uns nach reiflicher Überlegung für Tomas Zorn als neuen Sportvorstand entschieden, weil wir jemanden gesucht haben, der in der Lage ist, unsere Fußballstrategie, die wir über die letzten Jahre schrittweise bei der Austria implementiert haben, weiterzuführen. Der Grundsatz bei der Kader-Zusammenstellung muss sein, in einem Korsett von erfahrenen Spielern junge Potenzialspieler, vorzugsweise aus dem eigenen Nachwuchs, weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt die Empfehlung/Einschätzung von Ralf Rangnick, der mit Tomas Zorn zusammengearbeitet hat, hat uns darin bestätigt, dass der nominierte Kandidat der Richtige für die Austria ist.“

Lesen Sie auch:
Bei der Austria brodelt‘s wieder einmal.
„Klarer Verstoß“
Austria: Ein Aufsichtsrat greift AG-Vorstand an
26.11.2025

Zorn begann als Sportmanager, arbeitete von 2019 bis 2020 als Sportvorstand bei Spartak Moskau und von 2021 bis 2022 als Sportdirektor von Lok Moskau. In die Zeit bei Lok fiel auch Zorns Zusammenarbeit mit Rangnick. Die Austria-Führung um Zagiczek ernannte erst Mitte November Michael Wagner zum neuen Sportdirektor, der nun in der Hierarchie unter Zorn angesiedelt wäre. Spätestens mit Zorns Nominierung dürfte der seit Jahren schwelende Konflikt größere Ausmaße annehmen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.688 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
138.635 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
129.944 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Bundesliga
Rangnick-Empfehlung
Austria-Investoren wollen Zorn als Sportvorstand!
Krone Plus Logo
Sturm unter Druck
Nur Derbysieg kann als Beruhigungspille helfen
„Noch nicht fertig“
Rapid: Katzer beendet endgültig die Spekulationen!
Herzhafte Umarmungen
„Besonderer Trainingsgast“ bei der Wiener Austria
Vertrag bis 2028
Blau-Weiß Linz verpflichtet schwedischen Flügel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf