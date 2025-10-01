Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viel Geduld gefragt

Kärntens Autobahn-Baustellen lähmen den Verkehr

Kärnten
01.10.2025 08:01
Besonders Pendler werden derzeit auf die Probe gestellt. Mehr Fahrzeit ist auf Kärntens ...
Besonders Pendler werden derzeit auf die Probe gestellt. Mehr Fahrzeit ist auf Kärntens Autobahnen einzurechnen.(Bild: Elisa Aschbacher)

Staus hier, Staus da. So ist derzeit die Lage auf Kärntens Autobahnen. Doch die Arbeiten seien wichtig, der Asfinag läuft nämlich auch die Zeit davon.

0 Kommentare

Auf Kärntens Autobahnen wird die Geduld der Verkehrsteilnehmer derzeit ordentlich auf die Probe gestellt. Denn aktuell heißt es: hohes Verkehrsaufkommen, Staus, längere Wartezeiten. Besonders Pendler bekommen das täglich zu spüren, denn gefühlt alle paar Kilometer muss man wegen der vielen Blechlawinen bremsen und sich in Geduld üben.

Der Grund dafür: mehrere Baustellen auf der A10 Tauernautobahn, der A2 Südautobahn und der A11 Karawankenautobahn (siehe Grafik).

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Doch die Bauprojekte seien unumgänglich. „Bestimmte Abschnitte müssen unbedingt erneuert werden. Einige sind langwierig, auch noch vom Vorjahr“, sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Zudem verweist der Pressesprecher auf die beschränkte Bauzeit. „Von März bis Ende Oktober, Anfang November können wir arbeiten. Viel Spielraum ist da nicht gegeben. Und vor allem bei so vielen Kilometern an Autobahn, die wir in Kärnten zählen, ist natürlich immer etwas zu tun.“

Millionenschwere Investitionen
Insgesamt werden in unserem Bundesland etwa 160 Millionen Euro im heurigen Jahr investiert. 2026 liegen die Investitionen bei 230 Millionen Euro. Der Karawankentunnel ist – mit etwa 190 Millionen Euro für den Neubau und mehr als 100 Millionen Euro für die Generalsanierung der alten Röhre – das größte Projekt in Kärnten.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
244.835 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
157.286 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Formel 1
Formel 1: Neue Strecke bricht bereits alle Rekorde
114.257 mal gelesen
Die Formel 1 gastiert 2026 in Madrid.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1664 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1172 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Kärnten
Viel Geduld gefragt
Kärntens Autobahn-Baustellen lähmen den Verkehr
Krone Plus Logo
„Spion“ für Sturm
Star Schmeichel lobt schottischen ÖFB-Legionär
Krone Plus Logo
Prozess in Kärnten
So leicht kann auch die KI betrogen werden
Abenteuer Lesen
Neue Lesevideos: „Kamera läuft und Action bitte“
Politik und Wirtschaft
Die 380-kV-Leitung sorgt für gemischte Gefühle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf