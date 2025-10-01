Kärntens Autobahn-Baustellen lähmen den Verkehr

Doch die Bauprojekte seien unumgänglich. „Bestimmte Abschnitte müssen unbedingt erneuert werden. Einige sind langwierig, auch noch vom Vorjahr“, sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Zudem verweist der Pressesprecher auf die beschränkte Bauzeit. „Von März bis Ende Oktober, Anfang November können wir arbeiten. Viel Spielraum ist da nicht gegeben. Und vor allem bei so vielen Kilometern an Autobahn, die wir in Kärnten zählen, ist natürlich immer etwas zu tun.“