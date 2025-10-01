Kärntens Autobahn-Baustellen lähmen den Verkehr

Staus hier, Staus da. So ist derzeit die Lage auf Kärntens Autobahnen. Doch die Arbeiten seien wichtig, der Asfinag läuft nämlich auch die Zeit davon.
Auf Kärntens Autobahnen wird die Geduld der Verkehrsteilnehmer derzeit ordentlich auf die Probe gestellt. Denn aktuell heißt es: hohes Verkehrsaufkommen, Staus, längere Wartezeiten. Besonders Pendler bekommen das täglich zu spüren, denn gefühlt alle paar Kilometer muss man wegen der vielen Blechlawinen bremsen und sich in Geduld üben.
Der Grund dafür: mehrere Baustellen auf der A10 Tauernautobahn, der A2 Südautobahn und der A11 Karawankenautobahn (siehe Grafik).
Doch die Bauprojekte seien unumgänglich. „Bestimmte Abschnitte müssen unbedingt erneuert werden. Einige sind langwierig, auch noch vom Vorjahr“, sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Zudem verweist der Pressesprecher auf die beschränkte Bauzeit. „Von März bis Ende Oktober, Anfang November können wir arbeiten. Viel Spielraum ist da nicht gegeben. Und vor allem bei so vielen Kilometern an Autobahn, die wir in Kärnten zählen, ist natürlich immer etwas zu tun.“
Millionenschwere Investitionen
Insgesamt werden in unserem Bundesland etwa 160 Millionen Euro im heurigen Jahr investiert. 2026 liegen die Investitionen bei 230 Millionen Euro. Der Karawankentunnel ist – mit etwa 190 Millionen Euro für den Neubau und mehr als 100 Millionen Euro für die Generalsanierung der alten Röhre – das größte Projekt in Kärnten.
