Von Zuversicht und dem Hoffen auf etwas Glück

Wenig Hoffnung für knappe Gemeindekassen

Weiterer Gesprächspunkt: die Gemeinden. Sie kämpfen mit enormem und heftiger werdendem Kostendruck. Von den Ertragsanteilen des Bundes, ihrer eigentlichen Haupteinnahmequelle, bleibt ihnen nach Abzug für Krankenhäuser oder Mindestsicherungen oftmals fast nichts, oder mitunter sogar ein Minus! So wurden etwa einer Kärntner Bezirksstadt für September sogar um 80.000 Euro mehr abgezogen, als sie ausbezahlt bekommen hätte.