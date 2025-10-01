Gaza-Friedensplan: Papst unterstützt Donald Trump

„Müssen Gesamtbild im Blick behalten“

Noch vor dieser jüngsten Wendung sagte der Papst im Gespräch mit den Journalisten in Castel Gandolfo, es sei wichtig, die gesamte jahrzehntelange politische Arbeit eines Senators in den Blick zu nehmen. Er verstehe die mit dem Fall verbundenen „Schwierigkeiten und Spannungen“, aber es sei „wichtig, viele der Fragen zu betrachten, die mit der Lehre der Kirche zusammenhängen“. So sei es auch nicht wirklich „pro-life“, zu sagen „ich bin gegen Abtreibung“, aber „für die Todesstrafe“. Ebenso müsse man fragen, ob jemand ein Verteidiger des Lebens sei, wenn er „mit der unmenschlichen Behandlung von Einwanderern in den USA einverstanden ist“.