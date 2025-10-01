Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sehr interessant“

Gaza-Friedensplan: Papst unterstützt Donald Trump

Ausland
01.10.2025 13:21
Der Papst unterstützt Trumps Friedensplan für Gaza.
Der Papst unterstützt Trumps Friedensplan für Gaza.(Bild: Krone KREATIV/AP/Alex Brandon, Vatican Media Handout)

Der US-Präsident Donald Trump hat zuletzt einen umfassenden Plan für Frieden im Nahen Osten vorgestellt. Papst Leo XIV. sieht in dem Plan eine gute Möglichkeit, im Gazastreifen eine stabile Lösung zwischen Israelis und Palästinensern zu finden.

0 Kommentare

Papst Leo XIV. unterstützt den jüngsten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen, wie die „Kathpress“ am Mittwoch berichtet. Am Dienstagabend sagte der Papst beim Verlassen seiner Zweitresidenz in Castel Gandolfo bei Rom vor Journalisten, der 20-Punkte-Plan scheine ein realistischer Vorschlag zu sein: „Es sind sehr interessante Elemente darin. Ich hoffe, dass die Hamas innerhalb der gegebenen Frist einwilligt.“

Situation um Gaza-Hilfsflotte „schwierig“
Zur diplomatischen Krise um die multinationale Flotte mehrerer Nichtregierungsorganisationen mit Hilfslieferungen für Gaza erklärte Leo XIV.: „Es ist sehr schwierig. Da will jemand auf eine wirkliche humanitäre Notlage reagieren. Und von allen Seiten hört man: ‘Hoffen wir, dass es nicht zur Gewalt kommt, hoffen wir, dass die Menschenleben respektiert werden.‘“

Lesen Sie auch:
Von 1. bis 3. Oktober wird eine Vatikan-Konferenz zum Thema Klima abgehalten. 
„Umwelt-Kreuzritter“
Schwarzenegger kämpft bei Papst gegen Klimawandel
30.09.2025
Scharfe Kritik an USA
Papst: „Unmenschliche“ Behandlung von Migranten
01.10.2025
Konflikt nun Chefsache
Trump sieht Frieden in Nahost „mehr als sehr nahe“
29.09.2025

Leo XIV.: „Spannungen nehmen zu“
Das selbst aus den USA stammende Kirchenoberhaupt äußerte sich auch zu jüngsten Aussagen von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, man müsse sich auf einen Krieg vorbereiten und sei dabei auch offen für den Einsatz von Nuklearwaffen: „Diese Art der Rhetorik ist beunruhigend, denn sie zeigt, dass die Spannungen jedes Mal weiter zunehmen.“ Dass es „nur bei Worten bleibt“, hoffe er auch bei der Ankündigung von Präsident Trump, das US-Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umzubenennen, ergänzte Leo XIV.

Papst gegen verkürzten Moralismus
Auch gegen eine verkürzte und einseitige Verwendung von Argumenten aus der christlichen Morallehre in der Politik sprach sich der Papst aus. Hintergrund ist eine Debatte in den Vereinigten Staaten um eine von Kardinal Blaise Cupich und dessen Erzdiözese Chicago vorgesehene Ehrung des Senators Dick Durbin. Der für seine Befürwortung der Straffreiheit für Abtreibungen bekannte demokratische Politiker sollte Anfang November für seinen Einsatz in der Migrationspolitik mit einem „Lifetime Achievement Award“ ausgezeichnet werden. Andere US-Bischöfe, darunter Springfields Bischof Thomas J. Paprocki, kritisierten dies scharf. Am Dienstagabend (Ortszeit) gab die Erzdiözese Chicago bekannt, dass Durbin nun entschieden habe, die Auszeichnung nicht anzunehmen.

Papst Leo XIV., der selbst aus den USA stammt, hat zuletzt scharfe Kritik an Amerika geübt.
Papst Leo XIV., der selbst aus den USA stammt, hat zuletzt scharfe Kritik an Amerika geübt.(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)

„Müssen Gesamtbild im Blick behalten“
Noch vor dieser jüngsten Wendung sagte der Papst im Gespräch mit den Journalisten in Castel Gandolfo, es sei wichtig, die gesamte jahrzehntelange politische Arbeit eines Senators in den Blick zu nehmen. Er verstehe die mit dem Fall verbundenen „Schwierigkeiten und Spannungen“, aber es sei „wichtig, viele der Fragen zu betrachten, die mit der Lehre der Kirche zusammenhängen“. So sei es auch nicht wirklich „pro-life“, zu sagen „ich bin gegen Abtreibung“, aber „für die Todesstrafe“. Ebenso müsse man fragen, ob jemand ein Verteidiger des Lebens sei, wenn er „mit der unmenschlichen Behandlung von Einwanderern in den USA einverstanden ist“.

Aufforderung zu mehr gegenseitigem Respekt
Abschließend sagte der Papst: „Das sind sehr komplexe Fragen. Ich weiß nicht, ob jemand die ganze Wahrheit darüber kennt, aber ich würde vor allem darum bitten, dass es mehr gegenseitigen Respekt gibt und dass wir gemeinsam versuchen, als Menschen – in diesem Fall als amerikanische Staatsbürger oder Bürger des Bundesstaates Illinois – und auch als Katholiken zu sagen: ‘Wir müssen uns all diese ethischen Fragen wirklich genau ansehen und den Weg finden, den wir als Kirche gehen wollen.‘ Die Lehre der Kirche zu jedem dieser Themen ist klar.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf