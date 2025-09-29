Monarchin versprühte ihren Charme in Wiener Museum

Sieben Jahre ist es schon her, dass Königin Mathilde von Belgien, damals gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Philippe, die große Bruegel-Ausstellung des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien eröffnet hat. Am Montag kam sie abermals ins KHM, allerdings ohne Gatten, dafür mit royalem Charme. Auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Ehefrau Doris Schmidauer adelte sie den Start der Ausstellung „Michaelina Wautier, Malerin“.