Nun fordert auch Norwegen Israels Fußball-Rauswurf

„Wir setzen uns derzeit dafür ein, dass Sanktionen gegen Israel verhängt werden. Wir sind der Meinung, dass dies notwendig ist, um die Regeln einzuhalten“, meinte Verbandspräsidentin Lise Klaveness am Montag in einem norwegischen Podcast. „Persönlich denke ich, dass, wenn Russland ausgeschlossen ist, auch Israel ausgeschlossen werden sollte.“