Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Setzen uns dafür ein“

Nun fordert auch Norwegen Israels Fußball-Rauswurf

Fußball International
29.09.2025 20:15
(Bild: APA/EVA MANHART)

Nach dem türkischen fordert nun auch Norwegens Fußball-Verband den Ausschluss Israels aus internationalen Fußball-Wettbewerben!

0 Kommentare

„Wir setzen uns derzeit dafür ein, dass Sanktionen gegen Israel verhängt werden. Wir sind der Meinung, dass dies notwendig ist, um die Regeln einzuhalten“, meinte Verbandspräsidentin Lise Klaveness am Montag in einem norwegischen Podcast. „Persönlich denke ich, dass, wenn Russland ausgeschlossen ist, auch Israel ausgeschlossen werden sollte.“

Die UEFA will nach übereinstimmenden Berichten in dieser Woche über eine Suspendierung Israels abstimmen. Norwegen trifft in der WM-Qualifikation am 11. Oktober in Oslo auf Israel. Mit einem Heimsieg sind die bisher makellosen Norweger bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr dabei.

„Unglaublich schwierig!“
Klaveness, die auch im UEFA-Exekutivkomitee sitzt, meinte dazu: „Es ist zunächst einmal unglaublich schwierig, gegen ein Land zu spielen, in dessen Zusammenhang das Wort Genozid fällt. Denn schließlich sind es immer noch ihre Flagge und ihre Nationalhymne, die präsentiert werden.“

Israel liegt in der WM-Quali-Gruppe I der UEFA hinter Norwegen und Italien auf Platz drei. Israels Regierung sieht sich wegen des Vorgehens im Gaza-Krieg weltweit mit Kritik konfrontiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.655 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
104.728 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1319 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1138 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Fußball International
„Setzen uns dafür ein“
Nun fordert auch Norwegen Israels Fußball-Rauswurf
Herzzerreißendes Drama
Goalie nach Zusammenprall während Spiel gestorben!
Krone Plus Logo
Sarah Zadrazil
Nach Kreuzband-OP: „Nehme die Challenge an“
Wie verhext
Bitter! ÖFB-Star Gernot Trauner fällt lange aus
Große Wettersorgen
Unwetter-Alarm! La-Liga-Spiel in Valencia abgesagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf