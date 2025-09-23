Belgiens Königin Mathilde im Anflug auf Österreich

Mathilde adelt mit ihrem ersten Besuch seit 2018 in Österreich nicht nur eine große Ausstellung im Kunsthistorischen Museum – die Monarchin und UN-Fürsprecherin wird auch für die gute Sache eintreten
Psssst, eigentlich ist alles noch top secret, doch wie die „Krone“ erfuhr, wird am Montag der rote Teppich vor dem Kunsthistorischen Museum in Wien ausgefahren. Der Grund: Belgiens Königin Mathilde ist im Anflug auf Österreich.
Zu Gast im Museum
Auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (81) wird sie der offiziellen Eröffnung der Ausstellung „Michaelina Wautier, Malerin“ beiwohnen. Es ist kein Zufall, denn die 1689 in Brüssel verstorbene Barock-Malerin (Leopold Wilhelm von Österreich (†1662) war Zeit seines Lebens ein großer Fan von ihr) galt als eine der großen ihres Fachs. Und so will es sich Belgiens 52-jährige Monarchin auch nicht nehmen lassen, diese Schau mit ihrer Anwesenheit zu adeln.
Setzt sich Drogen- und Gewalt-Prävention ein
Wie lange die Ehefrau von Belgiens König Philippe (65) bei uns bleiben wird, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass sie, die gerade bei der UNO-Generalversammlung in New York war, auch in Wien die Vereinten Nationen besuchen wird. Speziell setzt sie sich da mit der UNODC für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei jungen Menschen ein.
Gut möglich also, dass man bei uns einen Blick auf die Monarchin – zuletzt war sie mit ihrem Gemahl 2018 bei uns zu Gast – erhaschen können wird. Denn bis zum Eingangsportal beim Museum sind es ein paar Meter im Freien, selbst wenn man in der Staatskarosse davor abgesetzt wird.
