Belgiens Königin Mathilde im Anflug auf Österreich

Setzt sich Drogen- und Gewalt-Prävention ein

Wie lange die Ehefrau von Belgiens König Philippe (65) bei uns bleiben wird, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass sie, die gerade bei der UNO-Generalversammlung in New York war, auch in Wien die Vereinten Nationen besuchen wird. Speziell setzt sie sich da mit der UNODC für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei jungen Menschen ein.