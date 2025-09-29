Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fürchtet Hass in USA

„Boss“ schlägt Alarm: „Jeden Tag Ereignisse …“

Society International
29.09.2025 20:05
Springsteen war bei seiner Filmpremerie nicht gänzlich im Freudentaumel – blickt er doch mit ...
Springsteen war bei seiner Filmpremerie nicht gänzlich im Freudentaumel – blickt er doch mit großer Sorge auf die derzeitigen politischen Entwicklungen.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

US-Rockstar Bruce Springsteen hat sich bei der Premiere einer Filmbiographie über sein Leben deutlich gegen den zunehmenden Hass in der amerikanischen Gesellschaft ausgesprochen. Bei der Vorstellung von „Springsteen: Deliver me from Nowhere“ in New York verteidigte der 76-Jährige zugleich sein Heimatland als „Land der Hoffnung und Träume“, für das es sich zu kämpfen lohne.

0 Kommentare

„Derzeit gibt es jeden Tag Ereignisse, die uns daran erinnern, dass wir besonders gefährliche Zeiten durchmachen“, sagte Springsteen bei der Filmpremiere. Der Musiker, der von seinen Fans auch „der Boss“ genannt wird, spielte während seiner Ansprache einige Akkorde auf seiner Gitarre.

Glaubt noch an „amerikanischen Traum“
Springsteen beschrieb seine Rolle als Künstler: Er sei sein Leben lang als „eine Art musikalischer Botschafter für Amerika“ unterwegs gewesen und habe „versucht, den Abstand zwischen der amerikanischen Wirklichkeit, in der wir oft hinter unseren Idealen zurückbleiben, und dem amerikanischen Traum zu erfassen“.

Trotz der aktuellen Situation bleibe Amerika „ein Land der Hoffnung und Träume, nicht der Angst oder Gespaltenheit oder Zensur durch die Regierung oder des Hasses“, betonte der Rockstar. Obwohl sein Land, „so wie es sich gerade anfühlt“, gebeutelt sei, gelte: „Für dieses Amerika ist es wert zu kämpfen.“

Scharfe Kritik an Trump
Springsteen ist ein bekannter Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Während seiner diesjährigen Tournee sagte er vor seinen Fans, sein Heimatland werde derzeit von einer „korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung“ geführt. Er forderte das Publikum dazu auf, „gegen Autoritarismus“ und für Freiheit einzutreten.

Lesen Sie auch:
In dem KI-generierten Video wird Bruce Springsteen von einem Golfball am Rücken getroffen.
Fehde geht weiter
Trump schießt Springsteen mit Golfball digital ab
22.05.2025
Gegen Trumps Politik
Springsteens Band: „Hälfte aller Fans verloren“
11.05.2025
Drohung an Rocklegende
Trump: „Springsteen ist unausstehlicher Trottel“
17.05.2025

Trump äußerte sich wiederholt abfällig über Springsteen und bezeichnete ihn als „sehr überbewertet“. Auch Künstlerinnen wie Beyoncé und Taylor Swift, die sich kritisch über den US-Präsidenten geäußert hatten, attackierte Trump.

Film über legendäres Album
Die Filmbiographie „Springsteen: Deliver me from Nowhere“ von Regisseur Scott Cooper behandelt die Entstehung des Albums „Nebraska“ (1982), das als eines der wichtigsten Werke Springsteens gilt. Der Musiker wird von Jeremy Allen White gespielt, der mit der erfolgreichen TV-Serie „The Bear“ bekannt wurde.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.655 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
104.728 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1319 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1138 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Society International
Fürchtet Hass in USA
„Boss“ schlägt Alarm: „Jeden Tag Ereignisse …“
Brisante Trans-Debatte
Rowling attackiert Watson: „Ich weiß, wie …“
Sexy Dessous-Shooting
Emily Ratajkowski sorgt für einen heißen Herbst
Ehe-Aus mit Affleck
Lopez: „Das Beste, das mir je passiert ist“
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf