„Boss“ schlägt Alarm: „Jeden Tag Ereignisse …“

US-Rockstar Bruce Springsteen hat sich bei der Premiere einer Filmbiographie über sein Leben deutlich gegen den zunehmenden Hass in der amerikanischen Gesellschaft ausgesprochen. Bei der Vorstellung von „Springsteen: Deliver me from Nowhere“ in New York verteidigte der 76-Jährige zugleich sein Heimatland als „Land der Hoffnung und Träume“, für das es sich zu kämpfen lohne.
„Derzeit gibt es jeden Tag Ereignisse, die uns daran erinnern, dass wir besonders gefährliche Zeiten durchmachen“, sagte Springsteen bei der Filmpremiere. Der Musiker, der von seinen Fans auch „der Boss“ genannt wird, spielte während seiner Ansprache einige Akkorde auf seiner Gitarre.
Glaubt noch an „amerikanischen Traum“
Springsteen beschrieb seine Rolle als Künstler: Er sei sein Leben lang als „eine Art musikalischer Botschafter für Amerika“ unterwegs gewesen und habe „versucht, den Abstand zwischen der amerikanischen Wirklichkeit, in der wir oft hinter unseren Idealen zurückbleiben, und dem amerikanischen Traum zu erfassen“.
Trotz der aktuellen Situation bleibe Amerika „ein Land der Hoffnung und Träume, nicht der Angst oder Gespaltenheit oder Zensur durch die Regierung oder des Hasses“, betonte der Rockstar. Obwohl sein Land, „so wie es sich gerade anfühlt“, gebeutelt sei, gelte: „Für dieses Amerika ist es wert zu kämpfen.“
Scharfe Kritik an Trump
Springsteen ist ein bekannter Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Während seiner diesjährigen Tournee sagte er vor seinen Fans, sein Heimatland werde derzeit von einer „korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung“ geführt. Er forderte das Publikum dazu auf, „gegen Autoritarismus“ und für Freiheit einzutreten.
Trump äußerte sich wiederholt abfällig über Springsteen und bezeichnete ihn als „sehr überbewertet“. Auch Künstlerinnen wie Beyoncé und Taylor Swift, die sich kritisch über den US-Präsidenten geäußert hatten, attackierte Trump.
Film über legendäres Album
Die Filmbiographie „Springsteen: Deliver me from Nowhere“ von Regisseur Scott Cooper behandelt die Entstehung des Albums „Nebraska“ (1982), das als eines der wichtigsten Werke Springsteens gilt. Der Musiker wird von Jeremy Allen White gespielt, der mit der erfolgreichen TV-Serie „The Bear“ bekannt wurde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.