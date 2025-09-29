„Boss“ schlägt Alarm: „Jeden Tag Ereignisse …“

US-Rockstar Bruce Springsteen hat sich bei der Premiere einer Filmbiographie über sein Leben deutlich gegen den zunehmenden Hass in der amerikanischen Gesellschaft ausgesprochen. Bei der Vorstellung von „Springsteen: Deliver me from Nowhere“ in New York verteidigte der 76-Jährige zugleich sein Heimatland als „Land der Hoffnung und Träume“, für das es sich zu kämpfen lohne.