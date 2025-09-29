Leiche von Vater liegt 30 Stunden auf der Toilette

Videobilder zeigen letzte Momente

Nachdem sein Fahrzeug gefunden wurde, drängte die Familie darauf, die Überwachungsaufnahmen des Restaurants einsehen zu dürfen. Auf den Bildern war zu sehen, wie der 46-Jährige am Freitag um 13.03 Uhr seine Bestellung aufgab. Danach ging er in den ersten Stock zu den Toiletten, von wo er nicht mehr zurückkehrte. Erst auf das beständige Drängen der Familie hin überprüfte eine Mitarbeiterin die Toiletten und öffnete die von innen versperrte Tür. In jenem Moment wurde aus der Befürchtung eine traurige Gewissheit: Der Familienvater war tot!