Mega-Royal-Event!

Halb Europa reist zum Thronwechsel nach Luxemburg

Royals
16.09.2025 17:00
Luxemburg bekommt ein neues Herrscherpaar – der Thronwechsel wird ein Mega-Event!
Luxemburg bekommt ein neues Herrscherpaar – der Thronwechsel wird ein Mega-Event!(Bild: Lise Åserud / NTB / picturedesk.com)

Luxemburg wird Anfang Oktober zur Hauptstadt der Royals! Am 3. Oktober tritt Großherzog Henri ab – und macht den Weg frei für seinen Sohn Guillaume und dessen Frau Stéphanie. Das Paar wird zum neuen Großherzogspaar gekrönt – und die Gästeliste liest sich wie ein echtes Who’s who der Königshäuser.

0 Kommentare

Mit dabei: Königin Máxima & König Willem-Alexander der Niederlande, ihre Tochter Prinzessin Amalia, Belgiens König Philippe & Königin Mathilde, sowie Thronfolgerin Prinzessin Elisabeth.

Für Amalia und Elisabeth ist das Ganze ein spannender „Testlauf“ – schließlich werden auch sie eines Tages den Thron besteigen und können jetzt hautnah erleben, wie so eine Inthronisierung abläuft.

Polit-Prominenz und straffes Programm
Auch die Politik-Prominenz gibt sich die Ehre: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seiner Frau Brigitte, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Elke Büdenbender (beide beim Gala-Dinner), EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und EU-Ratspräsident António Costa. Ein royales Gipfeltreffen, das nicht nur die Krönung von Guillaume und Stéphanie, sondern auch Luxemburgs größten Glamour-Moment seit Jahrzehnten verspricht.

Das Programm ist straff:

Vormittags Abdankung & Vereidigung im Palast,

mittags Balkonauftritt & Empfang,

abends Gala mit internationalen Spitzenpolitikern und jeder Menge königlichem Glanz.

Lesen Sie auch:
Zweites Royal-Baby!
Schwangere Prinzessin zeigt stolz ihren Bauch
27.05.2025

Konzert und Drohnenshow
Und weil’s Luxemburg ist, gibt’s zum Abschluss nicht nur Händeschütteln und höfische Etikette, sondern am 4. Oktober auch noch ein Konzert und eine spektakuläre Drohnenshow am Champ du Glacis. 

Der Erbgroßherzog und Prinzessin Stéphanie sind seit Oktober 2012 ein Traumpaar – sie stammt aus einer belgischen Adelsfamilie. Gemeinsam haben sie zwei entzückende Söhne, Prinz Charles und Prinz François, die Luxemburg regelmäßig mit zuckersüßen Fotos zum Schmelzen bringen.

Das Thronwechsel-Wochenende wird auf jeden Fall royaler Ausnahmezustand – mit Gänsehaut-Momenten, Glamour-Auftritten und einem neuen Großherzogspaar, das schon jetzt im Rampenlicht steht. 

Zwischen König und Herzog
Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
