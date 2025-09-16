Halb Europa reist zum Thronwechsel nach Luxemburg

Luxemburg wird Anfang Oktober zur Hauptstadt der Royals! Am 3. Oktober tritt Großherzog Henri ab – und macht den Weg frei für seinen Sohn Guillaume und dessen Frau Stéphanie. Das Paar wird zum neuen Großherzogspaar gekrönt – und die Gästeliste liest sich wie ein echtes Who’s who der Königshäuser.