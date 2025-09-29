Pkw fing nach Unfall Feuer: Vier Personen verletzt

Unfallursache noch unklar

Vier Personen wurden beim Zusammenstoß verletzt. „Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert“, so die Feuerwehr, die mit insgesamt 45 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort waren. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.