Pkw fing nach Unfall Feuer: Vier Personen verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Thiersee in Tirol: Zwei Autos waren aus bisher unbekannter Ursache frontal zusammengekracht. Ein Pkw fing Feuer und brannte in der Folge vollständig aus. Vier Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.
Gegen 16.20 Uhr wurden am Montag die Feuerwehren Vorderthiersee und Mitterland zu einem Verkehrsunfall auf der L37 alarmiert. „Zwei Pkw waren kollidierte. Ein Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits im Vollbrand“, berichten die Florianijünger.
Unfallursache noch unklar
Vier Personen wurden beim Zusammenstoß verletzt. „Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert“, so die Feuerwehr, die mit insgesamt 45 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort waren. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.
