Unruhen provoziert
Ominöse Gruppe legte Schweineköpfe vor Moscheen
Mehrere Wochen nach dem Auffinden von Schweineköpfen vor Moscheen im Großraum Paris sind in Serbien elf Männer festgenommen worden. Der Fall sorgte für soziale Unruhen. Die Festgenommenen hätten laut der serbischen Polizei im Auftrag eines Geheimdienstes gehandelt.
Die Männer stünden im Verdacht, sich in Frankreich wie auch in Deutschland an Hass schürenden Aktionen beteiligt zu haben, teilte die Polizei in Belgrad am Montag mit. Es werde noch nach dem serbischen Anführer der Bande gesucht, der „auf Anweisung eines ausländischen Geheimdienstes“ gehandelt habe. Zu welchem Land dieser Geheimdienst gehören soll, ließen die Ermittler allerdings offen.
Vor mehreren Moscheen in Paris und in Vorstädten der französischen Hauptstadt sind Anfang September mindestens neun Schweineköpfe gefunden worden. In Frankreich leben zwischen fünf und sechs Millionen Muslime, die damit die größte muslimische Gemeinschaft in einem europäischen Land bilden.
Der Fund der Schweineköpfe hatte zahlreiche empörte Reaktionen ausgelöst. Schweine gelten im Islam als unreine Tiere, der Verzehr ihres Fleisches ist untersagt. Der französische Innenminister Bruno Retailleau hatte die Vorfälle als „unerträgliche Provokation“ bezeichnet.
Synagogen ebenfalls im Visier
Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit in neun Fällen, die als Versuche der Destabilisierung gelten und von Beobachtern Russland zugeschrieben werden. Neben den Schweineköpfen vor den Moscheen geht es auch um Farbschmierereien an mehreren jüdischen Einrichtungen in Paris.
Im Juni waren in Frankreich bereits drei Serben festgenommen worden, die im Verdacht stehen, eine Holocaust-Gedenkstätte, zwei Synagogen und ein koscheres Restaurant mit grüner Farbe beschmiert zu haben. Sie sollen den Auftrag jedoch lediglich wegen der Aussicht auf eine finanzielle Entlohnung ausgeführt haben, ohne sich der geopolitischen Zusammenhänge bewusst gewesen zu sein.
