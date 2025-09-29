Ominöse Gruppe legte Schweineköpfe vor Moscheen

Im Juni waren in Frankreich bereits drei Serben festgenommen worden, die im Verdacht stehen, eine Holocaust-Gedenkstätte, zwei Synagogen und ein koscheres Restaurant mit grüner Farbe beschmiert zu haben. Sie sollen den Auftrag jedoch lediglich wegen der Aussicht auf eine finanzielle Entlohnung ausgeführt haben, ohne sich der geopolitischen Zusammenhänge bewusst gewesen zu sein.