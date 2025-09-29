Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unruhen provoziert

Ominöse Gruppe legte Schweineköpfe vor Moscheen

Ausland
29.09.2025 18:59
Die Schweineköpfe wurde im Großraum Paris verteilt.
Die Schweineköpfe wurde im Großraum Paris verteilt.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Mehrere Wochen nach dem Auffinden von Schweineköpfen vor Moscheen im Großraum Paris sind in Serbien elf Männer festgenommen worden. Der Fall sorgte für soziale Unruhen. Die Festgenommenen hätten laut der serbischen Polizei im Auftrag eines Geheimdienstes gehandelt.

0 Kommentare

Die Männer stünden im Verdacht, sich in Frankreich wie auch in Deutschland an Hass schürenden Aktionen beteiligt zu haben, teilte die Polizei in Belgrad am Montag mit. Es werde noch nach dem serbischen Anführer der Bande gesucht, der „auf Anweisung eines ausländischen Geheimdienstes“ gehandelt habe. Zu welchem Land dieser Geheimdienst gehören soll, ließen die Ermittler allerdings offen.

Vor mehreren Moscheen in Paris und in Vorstädten der französischen Hauptstadt sind Anfang September mindestens neun Schweineköpfe gefunden worden. In Frankreich leben zwischen fünf und sechs Millionen Muslime, die damit die größte muslimische Gemeinschaft in einem europäischen Land bilden.

Der Fund der Schweineköpfe hatte zahlreiche empörte Reaktionen ausgelöst. Schweine gelten im Islam als unreine Tiere, der Verzehr ihres Fleisches ist untersagt. Der französische Innenminister Bruno Retailleau hatte die Vorfälle als „unerträgliche Provokation“ bezeichnet.

Synagogen ebenfalls im Visier
Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit in neun Fällen, die als Versuche der Destabilisierung gelten und von Beobachtern Russland zugeschrieben werden. Neben den Schweineköpfen vor den Moscheen geht es auch um Farbschmierereien an mehreren jüdischen Einrichtungen in Paris.

Im Juni waren in Frankreich bereits drei Serben festgenommen worden, die im Verdacht stehen, eine Holocaust-Gedenkstätte, zwei Synagogen und ein koscheres Restaurant mit grüner Farbe beschmiert zu haben. Sie sollen den Auftrag jedoch lediglich wegen der Aussicht auf eine finanzielle Entlohnung ausgeführt haben, ohne sich der geopolitischen Zusammenhänge bewusst gewesen zu sein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf