Emotionaler Abschied

Starauflauf bei Show mit letzten Armani-Kreationen

Star-Style
29.09.2025 10:35
Cate Blanchett ehrte Giorgio Armani ein letztes Mal und erschien am Sonntag zur Fashion Show mit ...
Cate Blanchett ehrte Giorgio Armani ein letztes Mal und erschien am Sonntag zur Fashion Show mit den letzten Kreationen des Modezars.(Bild: APA/AFP/Stefano RELLANDINI)

Hollywoodstars wie Cate Blanchett, Richard Gere, Glenn Close und Spike Lee haben sich am Sonntagabend in Mailand an der Modeschau mit den letzten Kreationen beteiligt, die der am 4. September verstorbene Nobelschneider Giorgio Armani entworfen hat. Die Modeschau fand in der Mailänder Pinakothek Brera statt, in der vergangene Woche eine Ausstellung mit Armanis Kreationen eröffnet wurde.

Über 120 Kreationen für Damen und Herren wurden beim Defilee gezeigt, das mit einer Schweigeminute aller 700 Gäste in Erinnerung an „König Giorgio“ begann. Einige Starmodels des Armani-Hauses defilierten auf dem Laufsteg. Glenn Close und Lauren Hutton trugen beide Armani-Smokings.

Stilistisches Testament des Designers
Zum Schluss traten Leo Dell‘Orco, Armanis langjähriger Weggefährte, und Silvana Armani, seine Nichte und Verantwortliche für die Damenkollektion, gemeinsam Hand in Hand auf den Laufsteg.

Die Schau wirkte wie ein stilistisches Testament und das Ende eines großen Kapitels in der Geschichte des vor 50 Jahren gegründeten Modekonzerns.

Bei der Schau in Mailand wurden die letzten Kreationen von Giorgio Armani gezeigt.
Bei der Schau in Mailand wurden die letzten Kreationen von Giorgio Armani gezeigt.(Bild: EPA/MATTEO CORNER)
Der Designer arbeitete bis zu seinem Tod an neuen Kreationen.
Der Designer arbeitete bis zu seinem Tod an neuen Kreationen.(Bild: EPA/MATTEO CORNER)
Die Schau wirkte wie ein stilistisches Testament von Giorgio Armani.
Die Schau wirkte wie ein stilistisches Testament von Giorgio Armani.(Bild: EPA/MATTEO CORNER)
Diese Modenschau fühlte sich an wie das Ende eines großen Kapitels in der Geschichte des vor 50 ...
Diese Modenschau fühlte sich an wie das Ende eines großen Kapitels in der Geschichte des vor 50 Jahren gegründeten Modekonzerns.(Bild: EPA/MATTEO CORNER)

„Wussten überhaupt nichts über Mode“
Mehrere Stars gedachten Armani mit bewegten Worten. „Wir haben uns bei den Dreharbeiten des Films ,American Gigolo‘ kennengelernt. Ich besaß damals nicht einmal einen Anzug, ganz sicher keine Krawatte. Ich kannte Giorgio Armani nicht, niemand in Amerika kannte ihn – ganz ehrlich. Wir wussten überhaupt nichts über Mode“, streute Richard Gere dem Designer posthum Rosen.

Richard Gere streute dem verstorbenen Giorgio Armani Rosen.
Richard Gere streute dem verstorbenen Giorgio Armani Rosen.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Auch Anna Wintour zollte Armani ein letztes Mal Tribut.
Auch Anna Wintour zollte Armani ein letztes Mal Tribut.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

„Seine Stoffe waren weich und er hat sich stilistische Freiheiten genommen – mit diesen breiten Schultern. Ich fing an, mich anders zu bewegen und schlüpfte durch Armanis Anzug langsam in die Rolle des Protagonisten. Dafür werde ich Giorgio Armani immer dankbar sein“, berichtete Gere weiter, der einen Smoking Armanis trug.

Arbeit an letzter Schau bis zum Tod
Dutzende Kreationen Armanis sind inzwischen in der Mailänder Pinakothek Brera ausgestellt. Unter dem Titel „Giorgio Armani: Mailand aus Liebe“ werden seit Mittwoch ikonische Kleidungsstücke des Designers zwischen weltberühmten Gemälden von Künstlern wie Piero della Francesca und Raffael präsentiert. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Jänner 2026.

Am Laufsteg wurde Armanis Werk gefeiert.
Am Laufsteg wurde Armanis Werk gefeiert.(Bild: EPA/MATTEO CORNER)
Gleichzeitig werden in der Pinakothek Brera in Mailand ikonische Kleidungsstücke von Armani ...
Gleichzeitig werden in der Pinakothek Brera in Mailand ikonische Kleidungsstücke von Armani ausgestellt.(Bild: EPA/MATTEO CORNER)
Die Schau mit Armanis letzten Kreationen wollten sich die Stars nicht entgehen lassen.
Die Schau mit Armanis letzten Kreationen wollten sich die Stars nicht entgehen lassen.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Über denÜber 120 Kreationen für Damen und Herren wurden in Mailand gezeigt.
Über denÜber 120 Kreationen für Damen und Herren wurden in Mailand gezeigt.(Bild: EPA/MATTEO CORNER)

Armani selbst konzipierte eine Schau, die die Besonderheiten der Räume respektiert und hervorhebt. An dieser arbeitete er bis zu seinem Tod.

Die Entwürfe sind in der Mitte der Säle arrangiert – als stille Gäste unter Kunstwerken. Die Auswahl der Stücke liest sich wie ein Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Modegeschichte. Zu sehen sind u.a. der legendäre Anzug, den Gere im Film „American Gigolo“ trug, sowie Outfits von Sharon Stone und Katie Holmes bis hin zu Bühnenlooks von Grace Jones.

