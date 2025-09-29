Starauflauf bei Show mit letzten Armani-Kreationen

„Wussten überhaupt nichts über Mode“

Mehrere Stars gedachten Armani mit bewegten Worten. „Wir haben uns bei den Dreharbeiten des Films ,American Gigolo‘ kennengelernt. Ich besaß damals nicht einmal einen Anzug, ganz sicher keine Krawatte. Ich kannte Giorgio Armani nicht, niemand in Amerika kannte ihn – ganz ehrlich. Wir wussten überhaupt nichts über Mode“, streute Richard Gere dem Designer posthum Rosen.