70 Jahre Egerländer Musikanten live erleben

Mitmachen & gewinnen

Wir verlosen anlässlich der großen Jubiläumstour im Jahr 2026 tolle Preise. Als Hauptpreis winkt für einen glücklichen Gewinner ein Fanpaket bestehend aus zwei Tickets für ein Konzert nach Wahl, einem umfangreichen Merchandise Paket sowie ein Meet & Greet mit Dirigent und Tenorhornist Alexander Wurz. Zusätzlich warten auf zwei weitere Gewinner auch noch jeweils ein umfangreiches Merchandise Paket bestehend aus jeweils der neuen CD, einer Egerländer Tasche, Programmheft, sowie einem Trachtenanstecker. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 26. Jänner, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.