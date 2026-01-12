70 Jahre Egerländer Musikanten live erleben

Die „Original Egerländer Musikanten“ gehen 2026 auf große Jubiläumstournee und präsentieren unter Leitung von Alexander Wurz ein einzigartiges Konzertprogramm. Mit etwas Glück können Sie exklusive Fanpakete und Tickets gewinnen!
Seit der Gründung durch Ernst Mosch im Jahr 1956 steht das Orchester für musikalische Präzision und Blasmusik auf höchstem Niveau. Nach Ernst Hutter übernimmt nun Alexander Wurz die Leitung und führt die Egerländer mit frischem Klang in die Zukunft.
Ein Programm voller Geschichte
Die Jubiläumskonzerte erzählen die Entwicklung des Orchesters in drei Teilen: Klassiker aus der Mosch-Ära, Highlights der letzten 25 Jahre und neue Kompositionen, darunter Wurz’ Marsch „Zeitenwende“. Virtuose Solisten und ein großes Medley machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.
Tournee und Jubiläum
Die große Tournee startete im November 2025 in München und führt 2026 durch zahlreiche Städte. Alle Termine finden Sie unter www.die-egerlaender.de – und mit etwas Glück sind Sie live dabei!
Mitmachen & gewinnen
Wir verlosen anlässlich der großen Jubiläumstour im Jahr 2026 tolle Preise. Als Hauptpreis winkt für einen glücklichen Gewinner ein Fanpaket bestehend aus zwei Tickets für ein Konzert nach Wahl, einem umfangreichen Merchandise Paket sowie ein Meet & Greet mit Dirigent und Tenorhornist Alexander Wurz. Zusätzlich warten auf zwei weitere Gewinner auch noch jeweils ein umfangreiches Merchandise Paket bestehend aus jeweils der neuen CD, einer Egerländer Tasche, Programmheft, sowie einem Trachtenanstecker. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 26. Jänner, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.