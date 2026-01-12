Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

70 Jahre Egerländer Musikanten live erleben

Gewinnspiele
12.01.2026 09:15
Bezahlte Anzeige
(Bild: Paul Gärtner)

Die „Original Egerländer Musikanten“ gehen 2026 auf große Jubiläumstournee und präsentieren unter Leitung von Alexander Wurz ein einzigartiges Konzertprogramm. Mit etwas Glück können Sie exklusive Fanpakete und Tickets gewinnen!

Seit der Gründung durch Ernst Mosch im Jahr 1956 steht das Orchester für musikalische Präzision und Blasmusik auf höchstem Niveau. Nach Ernst Hutter übernimmt nun Alexander Wurz die Leitung und führt die Egerländer mit frischem Klang in die Zukunft.

(Bild: Paul Gärtnerdive)

Ein Programm voller Geschichte
Die Jubiläumskonzerte erzählen die Entwicklung des Orchesters in drei Teilen: Klassiker aus der Mosch-Ära, Highlights der letzten 25 Jahre und neue Kompositionen, darunter Wurz’ Marsch „Zeitenwende“. Virtuose Solisten und ein großes Medley machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Dirigent Alexander Wurz
Dirigent Alexander Wurz(Bild: Paul Gärtner)

Tournee und Jubiläum
Die große Tournee startete im November 2025 in München und führt 2026 durch zahlreiche Städte. Alle Termine finden Sie unter www.die-egerlaender.de – und mit etwas Glück sind Sie live dabei!

Mitmachen & gewinnen 
Wir verlosen anlässlich der großen Jubiläumstour im Jahr 2026 tolle Preise. Als Hauptpreis winkt für einen glücklichen Gewinner ein Fanpaket bestehend aus zwei Tickets für ein Konzert nach Wahl, einem umfangreichen Merchandise Paket sowie ein Meet & Greet mit Dirigent und Tenorhornist Alexander Wurz. Zusätzlich warten auf zwei weitere Gewinner auch noch jeweils ein umfangreiches Merchandise Paket bestehend aus jeweils der neuen CD, einer Egerländer Tasche, Programmheft, sowie einem Trachtenanstecker. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 26. Jänner, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
161.378 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.423 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
139.449 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf