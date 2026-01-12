Ex-Weltranglistendritter beendet Tennis-Karriere!

Abschied eines Aufschlag-Giganten! Der kanadische Tennis-Star Milos Raonic, ehemalige Nummer drei der Welt, hat seine aktive Karriere beendet.
Der 34-Jährige verkündete seinen Rückzug in den sozialen Medien. „Ich bin der glücklichste Mensch gewesen, weil ich dort draußen meine Träume erfüllen konnte“, schrieb er. Sein letztes Match bestritt Raonic bei den Olympischen Spielen 2024, wo er in der ersten Runde gegen Dominik Koepfer ausschied. Seitdem war es ruhig um den Kanadier geworden.
Vom Zufall zur Weltspitze
Raonic blickte dabei sehr persönlich auf seinen Weg zurück: „Ich konnte jeden Tag daran arbeiten, besser zu werden – und ein Spiel spielen, das ich mit acht Jahren durch reinen Zufall kennengelernt hatte. Irgendwie wurde das zu meiner ganzen Leidenschaft, dann zu meinem Beruf und meinem Leben.“
Der Mann mit dem gefürchteten Aufschlag gewann im Laufe seiner Karriere acht ATP-Titel, seinen letzten im Jänner 2016 in Brisbane – ausgerechnet mit einem Finalsieg über Roger Federer. Seinen größten Erfolg bei einem Grand Slam feierte Raonic 2016 in Wimbledon, wo er bis ins Finale stürmte, dort aber Andy Murray unterlag. Zweimal stand er zudem im Halbfinale eines Major-Turniers.
Neuer Lebensabschnitt
Ganz leise will Raonic aber nicht abtreten. „Ich werde nicht nachlassen. Das Leben hat noch so viel zu bieten“, erklärte der Kanadier. Er wolle sich mit derselben Energie neuen Herausforderungen widmen, mit der er einst seinen Durchbruch auf der Tour geschafft hatte.
