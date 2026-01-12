Ex-Weltranglistendritter beendet Tennis-Karriere!

Vom Zufall zur Weltspitze

Raonic blickte dabei sehr persönlich auf seinen Weg zurück: „Ich konnte jeden Tag daran arbeiten, besser zu werden – und ein Spiel spielen, das ich mit acht Jahren durch reinen Zufall kennengelernt hatte. Irgendwie wurde das zu meiner ganzen Leidenschaft, dann zu meinem Beruf und meinem Leben.“