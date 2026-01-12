Derby-Sieg oder Top-Sechs-Platz, Herr Hoff Thorup?

Der neue Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hat sich gegenüber der „Krone“ einigen Entweder-oder-Fragen gestellt. Messi oder Ronaldo? Berg oder Meer? Derbysieg oder Top-Sechs-Platz? Im Video oben gibt es die Antworten des Dänen! Für den neuen Rapid-Coach wird es am Montag übrigens erstmals ernst. Krone.TV überträgt heute (ab 15 Uhr – auch auf „Sportkrone.at“) übrigens den ersten Test der Rapidler gegen Ferencváros live.