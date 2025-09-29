Tote nach Drohnenangriff in Region Moskau

Fürchterliche, explosionsartige Knallgeräusche rissen in der Nacht auf Montag Bewohner aus der Region Moskau aus dem Schlaf, schreibt der Telegram-Kanal „Ostoroschno, Moskwa“. Erneut hätten ukrainische Drohen die Oblast rund um die russische Hauptstadt heimgesucht: Wie der Gouverneur Andrej Worobjow erklärte, soll das Luftabwehrsystem vier Drohnen bei den Städten Woskresensk und Kolomna abgeschossen haben.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass die Flugkörper eigentlich Moskau im Visier gehabt hätten. Rasch sei der Luftraum über der Metropole komplett geschlossen worden, vermelden russische Medien.