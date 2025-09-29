Vorteilswelt
Brände und Explosionen

Tote nach Drohnenangriff in Region Moskau

Außenpolitik
29.09.2025 10:20
Auch die Metropole Moskau wird immer wieder von feindlichen Drohnen heimgesucht (Archivbild).
Auch die Metropole Moskau wird immer wieder von feindlichen Drohnen heimgesucht (Archivbild).

Infolge einer Attacke ukrainischer Drohnen sind in der Region Moskau eine 76 Jahre alte Frau und ihr sechsjähriger Enkel ums Leben gekommen.

Fürchterliche, explosionsartige Knallgeräusche rissen in der Nacht auf Montag Bewohner aus der Region Moskau aus dem Schlaf, schreibt der Telegram-Kanal „Ostoroschno, Moskwa“. Erneut hätten ukrainische Drohen die Oblast rund um die russische Hauptstadt heimgesucht: Wie der Gouverneur Andrej Worobjow erklärte, soll das Luftabwehrsystem vier Drohnen bei den Städten Woskresensk und Kolomna abgeschossen haben. 

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass die Flugkörper eigentlich Moskau im Visier gehabt hätten. Rasch sei der Luftraum über der Metropole komplett geschlossen worden, vermelden russische Medien.

Schockierende Bilder treffen aus Woskresensk  ein: 

In Woskresensk habe ein Haus zu brennen begonnen, dabei seien eine Frau und ihr Enkelsohn verstorben. Der Politiker blieb die Erklärung schuldig, ob der Flugkörper per se dort eingeschlagen war oder ob es sich um Trümmerteile infolge des Abschusses handelte. Auch Schäden in der Stadt sind zu beklagen: Fassaden und Fenster seien bei einigen Häusern kaputtgegangen, die Straßenbeleuchtung sei ausgefallen.

Fabrik bei Brjansk in Flammen
Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurden in der Nacht 84 ukrainische Drohnen abgefangen, die meisten davon über den Regionen Brjansk und Belgorod.

In der Oblast Brjansk sei bei den Attacken eine Fabrik getroffen worden, vermeldet der ukrainische Telegram-Kanal Supernova+. Eine offizielle Bestätigung gibt es hierzu bislang nicht. Allerdings hatte der Gouverneur zuvor vor Raketen in dem Gebiet gewarnt.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Folgen Sie uns auf