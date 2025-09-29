Prominente Unterstützung für die Gaza-Hilfsflotte

Nun hat sich auch US-Schauspieler Richard Gere zu Wort gemeldet und sich als Unterstützer der Hilfsflotte geoutet. „Jeder muss etwas tun, man kann es nicht auf andere abschieben“, sagte der 76-Jährige am Sonntagabend bei einer Gedenkzeremonie zu Ehren des am 4. September verstorbenen Modeschöpfers Giorgio Armani. „Wir müssen Nein sagen, wenn es wichtig ist, Nein zu sagen. Wir müssen Menschen unterstützen, die selbstlos handeln, die großzügig sind, die klug handeln“, so Gere, der für sein gesellschaftliches Engagement bekannt ist. So hatte er sich in der Vergangenheit auch für Migranten im Mittelmeer engagiert.