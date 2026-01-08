Vorteilswelt
Überschattet Skirennen

„Unglaubliche Tragödie“: Jetzt spricht Odermatt

Ski Alpin
08.01.2026 11:18
Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: AP/Alessandro Trovati)

Nach der schlimmen Brandkatastrophe von Crans-Montana hat sich nun auch erstmals Marco Odermatt zu Wort gemeldet. Vor dem Rennen in Adelboden spricht der Schweizer Ski-Superstar von einer „unglaublichen Tragödie“, die sich in der Silvesternacht ereignet hat.

„Auch wenn der Rennalltag für uns wieder weitergeht, sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl natürlich bei den Familien, die durch diese unglaubliche Tragödie auseinandergerissen wurden“, sagt Odermatt zum Schweizer „Blick“.

Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Der Schock sitzt noch immer tief, es herrscht große Trauer in der Schweiz. Das Rennwochenende in Adelboden wird von der Tragödie in Crans-Montana überschattet. „Jenen, die das Inferno überlebt haben, wünsche ich alle Kraft und Geduld auf dem Weg zur Genesung. Und all jenen, die sich seit Tagen für sie einsetzen, gebührt unendlicher Dank“, betont Odermatt.

Lesen Sie auch:
Joaquim van Thuyne starb bei der Tragödie in Crans-Montana.
In Crans-Montana
Nachwuchspilot (18) starb bei Brandkatastrophe
07.01.2026
Nach Silvester-Inferno
Crans-Montana „bereut“ schwere Kontrolllücken
06.01.2026

Schwere Kontrolllücken
Bei dem verheerenden Feuer-Drama in einer Bar in Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben. 116 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Immer mehr Versäumnisse bei den Brandschutzkontrollen rücken nun in den Mittelpunkt. Das betroffene Lokal war über Jahre hinweg nicht überprüft worden.

