„Unglaubliche Tragödie“: Jetzt spricht Odermatt

Der Schock sitzt noch immer tief, es herrscht große Trauer in der Schweiz. Das Rennwochenende in Adelboden wird von der Tragödie in Crans-Montana überschattet. „Jenen, die das Inferno überlebt haben, wünsche ich alle Kraft und Geduld auf dem Weg zur Genesung. Und all jenen, die sich seit Tagen für sie einsetzen, gebührt unendlicher Dank“, betont Odermatt.