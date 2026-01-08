„Unglaubliche Tragödie“: Jetzt spricht Odermatt

Nach der schlimmen Brandkatastrophe von Crans-Montana hat sich nun auch erstmals Marco Odermatt zu Wort gemeldet. Vor dem Rennen in Adelboden spricht der Schweizer Ski-Superstar von einer „unglaublichen Tragödie“, die sich in der Silvesternacht ereignet hat.
„Auch wenn der Rennalltag für uns wieder weitergeht, sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl natürlich bei den Familien, die durch diese unglaubliche Tragödie auseinandergerissen wurden“, sagt Odermatt zum Schweizer „Blick“.
Der Schock sitzt noch immer tief, es herrscht große Trauer in der Schweiz. Das Rennwochenende in Adelboden wird von der Tragödie in Crans-Montana überschattet. „Jenen, die das Inferno überlebt haben, wünsche ich alle Kraft und Geduld auf dem Weg zur Genesung. Und all jenen, die sich seit Tagen für sie einsetzen, gebührt unendlicher Dank“, betont Odermatt.
Schwere Kontrolllücken
Bei dem verheerenden Feuer-Drama in einer Bar in Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben. 116 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Immer mehr Versäumnisse bei den Brandschutzkontrollen rücken nun in den Mittelpunkt. Das betroffene Lokal war über Jahre hinweg nicht überprüft worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.