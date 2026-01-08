Automatisierungsfirma B&R baut weitere Jobs ab

Das Automatisierungsunternehmen B&R mit Sitz in Eggelsberg im oberösterreichischen Innviertel hat „weniger als 60 Personen“ beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet. Zudem soll das veraltete Werk in Gilgenberg im Laufe des Jahres aufgelassen werden.
Die 60 Mitarbeiter des Werks in Gilgenberg sollen nach der Schließung des Standortes in Eggelsberg, dem Hauptsitz des Unternehmens, übernommen werden, berichten die „OÖN“. Die B&R Industrial Automation GmbH automatisiert Maschinen und Anlagen und hat insgesamt rund 2200 Beschäftigte.
Nicht der erste Stellenabbau
Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren hat B&R rund 340 Jobs abgebaut. Für die nun Betroffenen ist eine Outplacement-Stiftung eingerichtet und ein Sozialplan ausverhandelt worden.
Laut Wirtschaftscompass hat B&R 2024 einen Umsatzrückgang von 873,2 Millionen Euro auf 653,1 Millionen Euro verzeichnet, das Betriebsergebnis lag mit 26,4 Millionen Euro im Minus. Eine Bestätigung durch das Unternehmen war vorerst noch ausständig.
Zwei-Tage-Woche
Das Automatisierungsunternehmen sorgte 2023 für großes Aufsehen, als der Innviertler Betrieb befristet eine Zwei-Tage-Woche einführte: Die Firma bot eine Wochenendschicht mit 20 Stunden Wochenarbeitszeit an – bei einem Vollzeit-Gehalt. So arbeitete man mit zusätzlichem Personal einen Auftragsrückstand ab.
