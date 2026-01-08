Automatisierungsfirma B&R baut weitere Jobs ab

Die 60 Mitarbeiter des Werks in Gilgenberg sollen nach der Schließung des Standortes in Eggelsberg, dem Hauptsitz des Unternehmens, übernommen werden, berichten die „OÖN“. Die B&R Industrial Automation GmbH automatisiert Maschinen und Anlagen und hat insgesamt rund 2200 Beschäftigte.