ESC-Star Tony Wegas kann endlich wieder aufatmen

Lange war es still um Song-Contest-Star Tony Wegas. Die vergangenen Monate verbrachte der 60-Jährige vorrangig im Krankenhaus, nachdem er sich einen Spitalsvirus eingefangen hatte. Nun zeigte er sich zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit und erzählte, wie es ihm ergangen ist.
Die letzten Monate waren für den ehemaligen Song-Contest-Starter (1992 und 1993) Tony Wegas keine einfachen, und das ist noch eine Untertreibung. Bei einer eigentlichen Routine-Operation an einem Implantant gelangten drei Keime in den Körper des 60-Jährigen. Dazu kam noch eine Lungenembolie, eine Lungenentzündung und ein Pilz auf der Zunge, wie Wegas vergangenen Herbst der „Krone“ berichtete.
„Es geht schon wieder bergauf“
Nun das Aufatmen: Beim traditionellen Neujahrsempfang im Marchfelderhof zeigte sich der Sänger zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit, zusammen mit Mama Hilde. Auf die Frage, ob es ihm wieder besser gehe, antwortete er sichtlich erleichtert: „Ja, es geht schon. Ich habe wieder mit dem Sport angefangen und auch einiges abgenommen. Es geht schon wieder bergauf. Gott sei Dank.“
Ein paar Wochen im Krankenhaus seien „zach“ gewesen, doch ein riesen Dank gelte dem gesamten Team. „Die haben mich wochenlang betreut, waren kompetente Schwestern, Pfleger, Ärzte, alle nett, total lieb zu mir.“
Für 2026 habe Tony Wegas also nur einen wichtigen Wunsch: „Das einzige, was ich gesagt habe, worauf ich aufpassen möchte, ist meine Gesundheit. Alles Geld dieser Welt und alle verkauften CDs helfen dir nichts, wenn du krank bist.“
