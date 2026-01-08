ESC-Star Tony Wegas kann endlich wieder aufatmen

„Es geht schon wieder bergauf“

Nun das Aufatmen: Beim traditionellen Neujahrsempfang im Marchfelderhof zeigte sich der Sänger zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit, zusammen mit Mama Hilde. Auf die Frage, ob es ihm wieder besser gehe, antwortete er sichtlich erleichtert: „Ja, es geht schon. Ich habe wieder mit dem Sport angefangen und auch einiges abgenommen. Es geht schon wieder bergauf. Gott sei Dank.“