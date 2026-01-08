Schmackhafte Mahlzeiten mit DOCH! zaubern

Vorteilswelt
08.01.2026 11:00
(Bild: DOCH!erse)

Gesund kochen und trotzdem voller Geschmack? Das geht DOCH! Ein Ehepaar aus Niederösterreich zeigt, wie Würzen ganz ohne künstliche Zusatzstoffe gelingt. Die „Krone“ verlost 1 von 7 DOCH!-Gewürzsets. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Fertiggewürze stehen in vielen österreichischen Küchen fix im Regal. Doch was kaum jemand bedenkt: In vielen Mischungen stecken künstliches Glutamat, jede Menge Salz und Zusatzstoffe. Dass es auch anders geht, beweist ein Ehepaar aus Niederösterreich mit Würzmitteln, die Geschmack bringen, aber den Körper nicht belasten.

Christoph und Dominik Salomon, die Gründer der DOCH! Geschmacksmanufaktur aus dem Raum Korneuburg, setzen auf rein pflanzliche Zutaten, getrocknetes Bio-Gemüse und nur ein absolutes Minimum an Salz. Ganz ohne künstliche Zusätze. Ihr Motto: „Gesundes Essen fängt beim Würzen an!“ Die Idee dazu entstand aus eigener Erfahrung, weil selbst gesunde Gerichte plötzlich nicht mehr bekömmlich waren. Die Ursache hierbei war die Würzung.

Die Brüder Christoph und David Salomon
Die Brüder Christoph und David Salomon(Bild: YIELD)

Zwei Jahre tüftelte Christoph an der perfekten Mischung aus Karotten, gelben Rüben, Pastinaken, Sellerie, Lauch und Petersilie. Das Ergebnis überzeugt mittlerweile nicht nur Familie und Freunde, sondern auch immer mehr Kunden im ganzen Land. Ob Suppen, Aufstriche, Hauptgerichte oder Grillgerichte mit DOCH! lässt sich praktisch nicht überwürzen, der natürliche Eigengeschmack bleibt im Mittelpunkt.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost jetzt eines von 7 Gewürzsets von DOCH!. Jedes dieser Gewürzsets ist dabei prall gefüllt mit den beliebtesten Würzmischungen der niederösterreichischen Bio-Manufaktur. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 15. Jänner, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

