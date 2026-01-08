Dritter verdächtiger Türsteher festgenommen

Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Leibnitz ergaben, dass es mindestens 13 weitere Opfer geben soll. Die Dunkelziffer der Betroffenen könnte aber noch weitaus höher sein. Personen, die in ähnlicher Weise von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes in Nachtlokalen oder im Umfeld von Veranstaltungen bedroht, eingeschüchtert oder zur Übergabe beziehungsweise Überweisung von Geldbeträgen genötigt wurden, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Leibnitz unter der Telefonnummer 059 133 6160 entgegen.