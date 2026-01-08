Frontalcrash in Tirol forderte zwei Verletzte

Böser Unfall am Donnerstagmorgen in Achenkirch (Tiroler Bezirk Schwaz)! Im Frühverkehr kam es aufgrund der winterlichen Fahrbahn zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt.
Der Vorfall ereignete sich auf der Achenseestraße gegen 8 Uhr. Im Frühverkehr dürfte es aufgrund der matschigen Schneefahrbahn zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß gekommen sein.
Unfallhergang noch unklar
Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unbekannt. Fest steht jedoch, dass es bei dem schrecklichen Unfall zwei Verletzte gab. Diese wurden nach der Erstversorgung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
Beide Autos sind Totalschaden
Die Freiwilligen Feuerwehren Achenkirch und Achental räumten die Straße. Die beiden Unfallautos sind Totalschaden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße in diesem Bereich komplett gesperrt werden.
