Gaza-Hilfsflotte bei Kreta mit Drohnen angegriffen

Verletzt wurde niemand. Mindestens zwei Boote sind beschädigt. Die italienische Sprecherin der Flottille, Maria Elena Delia, bestätigte den Vorfall, das Außenministerium in Rom sei bereits informiert worden. „Die Angriffe auf die Schiffe der Flottille gefährden das Leben der Menschen an Bord. Was hier passiert, ist von beispielloser Schwere, denn es geschieht in internationalen Gewässern – völlig illegal“, sagte sie. An Bord sind Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Ländern, darunter auch zwei italienische Abgeordnete der linken Opposition.