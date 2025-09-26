Kriegsschiff soll nun Gaza-Hilfsflotte schützen

Zuvor hatte schon Italien die Entsendung der Fregatte Fasan angekündigt. Israel hat angekündigt, es werde die Boote daran hindern, die Küste des Gazastreifens zu erreichen. Israel kämpft in dem abgeriegelten Küstengebiet seit dem Hamas-Massaker vor fast zwei Jahren gegen die islamistische Terrororganisation Hamas. In dem Krieg starben nach palästinensischen Angaben schon mehr als 65.000 Menschen, überwiegend Zivilisten.