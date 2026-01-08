Bürgermeister spielte während Blackout Tennis

Durch einen mutmaßlich linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf waren ganze Viertel im Südwesten Berlins von Samstag bis Mittwoch bei eisigen Temperaturen ohne Strom. Am ersten Tag, als sich noch rund 45.000 Haushalte im Dunkeln befanden und schon klar war, dass es sich um einen gröberen Ausfall handelte, fand der CDU-Politiker mit seiner Lebensgefährtin eine Stunde lang Tennis.