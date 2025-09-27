Neue Abgabe bringt Hoteliers auf die Palme

Radwege, Wanderwege, Schlechtwetterangebote und Mobilität will das Land Kärnten seinen Gästen bieten. Nun kostet das alles selbstverständlich auch einiges. Und für das entsprechende Budget soll, wie in den meisten Fällen, eine Reform sorgen. Diesmal ist das vor zehn Jahren installierte „Neue Kärntner Tourismusgesetz“ dran.