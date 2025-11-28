Vater wegen Folter nach Horror-Wanderung angeklagt

„So etwas erlebt man nur einmal im Leben“

Laut der Anklageschrift soll die Tochter der Polizei verraten haben, dass sie ihren Vater angebettelt habe, umzudrehen. Wovon dieser nichts wissen wollte und sie mit den Worten „so etwas erlebt man nur einmal im Leben“ am Umkehren hinderte. Smith sitzt in Untersuchungshaft. Er soll bei der Rettung „seltsam“ gewirkt und behauptet haben, eines der Kinder sei „tot“. Ein Helfer gab zu Protokoll, dass Smith „völlig unbeteiligt und sorglos“ wirkte, zitiert ihn „Fox13“. Das Cottonwood Heights Police Department gab überdies an, Smith hätte einen Monat vor der Wanderung Suizidgedanken geäußert.