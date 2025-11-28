Vorteilswelt
Krone-Gewinnspiel

Festtagsmenü mit PENNY und foodora gewinnen

Gewinnspiele
28.11.2025 10:30
(Bild: Marian & Co GmbH / Inhouse Agentur)

Weihnachten duftet nach Festtagsbraten – und für eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner vielleicht sogar nach einem gratis Einkauf! Die Krone verlost einen 200-Euro-Gutschein für den PENNY Onlineshop über foodora. Dazu gibt Fleischhauerin Floriza Gabor exklusive Einblicke in ihre Arbeit und verrät, woran man richtig gutes Fleisch erkennt.

Während andere die ersten Kekse aus dem Ofen ziehen, beginnt für PENNY-Fleischhauerin Floriza Gabor die intensivste Zeit des Jahres. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen sorgt sie dafür, dass zu Weihnachten nur das beste, frischeste und regionalste Fleisch auf den Tisch kommt – inklusive persönlicher Beratung, wie sie nur im Markt möglich ist.

Fleischhauerin Floriza Gabor
Fleischhauerin Floriza Gabor(Bild: RobertHarson)

„Eigentlich war die Karriere in der Fleischerei gar nicht geplant“, sagt sie und lacht. „Ich bin zufällig reingerutscht – aber jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen.“ Besonders liebt sie den Austausch mit Kundinnen und Kunden: „Wenn jemand kommt und sagt: ‚Ich will was Besonderes für Weihnachten‘, dann macht es mir Freude, das perfekte Stück zu empfehlen.“

Vorbestellungen, Festtagsklassiker – und ein Favorit
Schon Anfang Dezember starten die ersten Vorbestellungen – und ab dann „geht’s richtig los“, erzählt Gabor. Besonders beliebt sind heuer Karree, Rouladen und Schweinefilet. Doch die Fleischhauerin hat eine klare Mission: „Rindfleisch sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen! Ein richtig saftiger Rostbraten – das ist für mich Feiertagsgefühl pur.“

foodora & PENNY: Stressfrei ins Weihnachtsfest
 Apropo Feiertagsgefühl: Die schönste Zeit des Jahres bedeutet aber oftmals Einkaufsstress, lange Warteschlangen und prall gefüllte To-do-Listen. Doch das wird heuer anders – denn das Weihnachtsfest steht ganz im Zeichen von Entspannung und Genuss! 

(Bild: RobertHarson)

Mit PENNY und foodora kannst du deine Festmenüs ganz bequem von zuhause planen: Ob zarter Rostbraten, saftiges Filet oder herzhafter Festtagsbraten – alles wird direkt zu dir geliefert. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: gutes Essen und besondere Momente mit deinen Liebsten

Jetzt Penny Gutschein im Wert von 200 Euro gewinnen
Zusammen mit PENNY und foodora verlost die „Krone“ einen 200 Euro Gutschein für den PENNY Onlineshop (einlösbar in der foodora App bis zum 1. Februar 2026). Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 4. Dezember, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

