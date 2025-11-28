Festtagsmenü mit PENNY und foodora gewinnen

„Eigentlich war die Karriere in der Fleischerei gar nicht geplant“, sagt sie und lacht. „Ich bin zufällig reingerutscht – aber jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen.“ Besonders liebt sie den Austausch mit Kundinnen und Kunden: „Wenn jemand kommt und sagt: ‚Ich will was Besonderes für Weihnachten‘, dann macht es mir Freude, das perfekte Stück zu empfehlen.“