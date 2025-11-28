„Snoopy“ (13) musste für jungen Vierbeiner weichen

„Snoopy“ selbst ist leider völlig verstört, der kleine Vierbeiner weint viel und sucht ständig Nähe zu Menschen. „Auf der Tierarztfahrt musste ich ihn die ganze Zeit halten, sonst hätte er sich gar nicht beruhigt“, erzählt Stadler. Auf dem Tierschutzhof der Pfotenhilfe blüht der kleine Senior langsam wieder auf, doch eines ist klar: Ein richtiges Zuhause kann ein Tierheim nie ersetzen.