Energiewende: Pragmatismus statt 100 Prozent

Keine Transformation „von oben herab“

Jahre der hohen Energiepreise haben die Akzeptanz der Energiewende in den Fokus gerückt. „Das klappt nur, wenn alle gleichmäßig profitieren – ob man in einem eigenen Haus oder einer kleinen Mietwohnung lebt“, betont auch Landesvize Gaby Schaunig, und Kollege Martin Gruber warnt: „Die Transformationen darf nicht von oben herab durchgesetzt werden.“ Er legt auch Wert darauf, dass es nicht rein um Strom geht, bricht eine Lanze für Biomasse: „Ein großer Teil ist Wärmeproduktion und da wächst uns ein Rohstoff beim Fenster herein.“