Mehrere Tote bei israelischen Angriffen auf Syrien

In dem Fernsehbericht ist von mindestens zehn Toten die Rede, andere Quellen berichten von fünf Todesopfern. Die israelische Armee hatte zuvor mitgeteilt, dass sie einen Einsatz gegen eine islamistische Gruppierung im Süden Syriens ausgeführt habe, um „Verdächtige festzunehmen“. Bei dem Einsatz seien sechs ihrer Streitkräfte verletzt worden, drei davon schwer. Man hätte das Feuer erwidert und sei auch aus der Luft unterstützt worden.