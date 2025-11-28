Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewohner verschüttet

Mehrere Tote bei israelischen Angriffen auf Syrien

Ausland
28.11.2025 10:40
Nach israelischen Angriffen im Süden Syriens wurden mehrere Verletzte in einem Krankenhaus ...
Nach israelischen Angriffen im Süden Syriens wurden mehrere Verletzte in einem Krankenhaus behandelt.(Bild: AFP/LOUAI BESHARA)

Bei israelischen Angriffen im Süden Syriens sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter Frauen und Kinder. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner seien zudem von den Trümmern zerstörter Gebäude verschüttet worden, berichtete das staatliche syrische Fernsehen. Dutzende Familien seien in nahe gelegene Gebiete geflohen. 

0 Kommentare

In dem Fernsehbericht ist von mindestens zehn Toten die Rede, andere Quellen berichten von fünf Todesopfern. Die israelische Armee hatte zuvor mitgeteilt, dass sie einen Einsatz gegen eine islamistische Gruppierung im Süden Syriens ausgeführt habe, um „Verdächtige festzunehmen“. Bei dem Einsatz seien sechs ihrer Streitkräfte verletzt worden, drei davon schwer. Man hätte das Feuer erwidert und sei auch aus der Luft unterstützt worden.

Die Israelis werfen den Verdächtigen vor, schwere Terroranschläge auf israelische Zivilpersonen vorbereitet zu haben. Man habe diejenigen festnehmen können und eine Reihe von Kämpfern getötet, hieß es. Der Einsatz sei abgeschlossen. Weitere Angaben machte das israelische Militär nicht.

Lesen Sie auch:
Syrische Sicherheitskräfte am Einschlagsort der Raketen in Damaskus
„Raketen abgefeuert“
Heftige Detonationen in syrischer Hauptstadt
15.11.2025
„Besetzt Golanhöhen“
Syriens Präsident schließt Israel-Annäherung aus
11.11.2025

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad vor einem Jahr hatte Israel Truppen und militärisches Gerät über eine Pufferzone zwischen den beiden Staaten nach Südsyrien verlegt. Seither werden dort regelmäßig Einsätze in Dörfern ausgeführt, das israelische Heer begründet das damit, die Grenzregion frei von militanten Kämpfern halten zu wollen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf