Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen geplante Abgabe

Tourismusreform: Camper proben jetzt den Aufstand

Kärnten
28.11.2025 10:00
Die Campingbranche boomt noch in Kärnten
Die Campingbranche boomt noch in Kärnten(Bild: Kerstin Wassermann)

Der Widerstand gegen die geplante Tourismusreform der Landesregierung verhallt nicht. Betreibern von Campingplätzen stößt die geplante Aufenthaltsabgabe sauer auf.

0 Kommentare

Noch immer sind für die Touristiker bei der geplanten Reform von Landesrat Sebastian Schuschnig viele Fragen offen. Und das, obwohl sich der VP-Politiker mit einer eigenen Tour darum bemüht, Vorurteile und Co. zu beseitigen.

Ein Schlag ins Gesicht
Doch die Bemühungen von Schuschnig wollen scheinbar nicht richtig Früchte tragen. Denn für die heimischen Campingplatzbetreiber ist die geplante Aufenthaltsabgabe in der Höhe von vier Euro ein Schlag ins Gesicht. Immerhin würden die kleinen Campingplätze teilweise nur zehn Euro pro Übernachtung verlangen. „Die geplante Aufenthaltsabgabe ist wirtschaftlich nicht tragbar“, betonen einige Betreiber, welche ein prozentuelles Modell fordern.

Lesen Sie auch:
Schöne Seen sind zuwenig, um den Tourismus zu retten.
Akuter Gästerückgang
Nur die Totalreform kann Kärntner Tourismus retten
15.10.2025
Krone Plus Logo
Reformpläne in Kärnten
Neue Abgabe bringt Hoteliers auf die Palme
27.09.2025

Helfen Nächtigungszahlen?
Den Vertretern dürfte hier wohl auch das Argument des noch boomenden Campingtourismus in unserem Bundesland in die Karten spielen. Ob die guten Nächtigungszahlen den Campingplatzbetreibern helfen werden, ihre Forderungen umzusetzen, bleibt zweifelhaft. Immerhin ist die Politik vom Konzept und dessen Erfolg ziemlich überzeugt.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.051 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.025 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.072 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Gegen geplante Abgabe
Tourismusreform: Camper proben jetzt den Aufstand
Karajica-Firma pleite
Klagenfurts Stadionchef rügt den Austria-Boss
Zirkus auf Taggenbrunn
Adventzauber auf Burg Taggenbrunn gewinnen
Schritt für Schritt
Energiewende: Pragmatismus statt 100 Prozent
Krone Plus Logo
KAC-Talent gefragt
Hongkong will Österreicher ins Nationalteam holen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf