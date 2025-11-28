Tourismusreform: Camper proben jetzt den Aufstand

Ein Schlag ins Gesicht

Doch die Bemühungen von Schuschnig wollen scheinbar nicht richtig Früchte tragen. Denn für die heimischen Campingplatzbetreiber ist die geplante Aufenthaltsabgabe in der Höhe von vier Euro ein Schlag ins Gesicht. Immerhin würden die kleinen Campingplätze teilweise nur zehn Euro pro Übernachtung verlangen. „Die geplante Aufenthaltsabgabe ist wirtschaftlich nicht tragbar“, betonen einige Betreiber, welche ein prozentuelles Modell fordern.