Adventzauber auf Burg Taggenbrunn gewinnen

Zirkus Čupakabra lädt kleine Besucher auf die Burg Taggenbrunn ein: Ein fröhliches Adventserlebnis voller Akrobatik, Musik, Licht und Fantasie erwartet Familien. Verlost werden Čupakabra-Brunch-Tickets sowie Eintrittskarten für die Show – perfekt für ein magisches Adventswochenende.