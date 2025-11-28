Adventzauber auf Burg Taggenbrunn gewinnen

Zirkus Čupakabra lädt kleine Besucher auf die Burg Taggenbrunn ein: Ein fröhliches Adventserlebnis voller Akrobatik, Musik, Licht und Fantasie erwartet Familien. Verlost werden Čupakabra-Brunch-Tickets sowie Eintrittskarten für die Show – perfekt für ein magisches Adventswochenende.
Auf der Burg Taggenbrunn wird der Advent zu einem besonderen Erlebnis für Familien. Wenn der Zirkus Čupakabra die Bühne betritt, wird kein Wort gesprochen, und doch versteht jedes Kind sofort, was passiert. Durch Mimik, Bewegung, Akrobatik und spielerische Gesten erzählen die Künstler ihre Geschichten ganz ohne Sprache – und genau das macht die Vorstellung so zauberhaft.
Kleine Augen folgen gebannt jedem Schritt, jeder Drehung und jedem leuchtenden Effekt. Die stillen Momente voller Spannung wechseln sich ab mit fröhlichen Szenen, bei denen Kinder kichern und mit großen Augen staunen. Farben, Licht, Rhythmus und die körperliche Ausdruckskraft der Künstler schaffen eine Atmosphäre, die warm, liebevoll und nie überwältigend wirkt – perfekt für kleine Abenteurer. Die Vorstellungen finden am 7. Dezember und am 21. Dezember, jeweils um 10:00 Uhr, auf der Burg Taggenbrunn statt. Die Gewinnspielteilnahme gilt ausschließlich für die Vorstellung am 7. Dezember. Weitere Informationen zum Zirkus Čupakabra erhalten Sie HIER.
Kinder bis 5,9 Jahre erhalten kostenfreien Zugang zum Brunch, wenn sie ein reguläres Čupakabra-Zirkus-Ticket besitzen und in Begleitung eines Erwachsenen mit Čupakabra-Brunch-Ticket kommen.
Weihnachtszauber für die Familie gewinnen
Damit Familien diesen besonderen Advent gemeinsam erleben können, werden Čupakabra-Brunch-Tickets (Ticket + Brunch) sowie Eintrittskarten für die Show verlost. Ein idealer Anlass für einen gemütlichen Sonntag auf der Burg Taggenbrunn: erst gemeinsam staunen, dann zusammen genießen – und am Ende mit glücklichen, leuchtenden Kindergesichtern nach Hause gehen. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 6. Dezember, 09:00 Uhr.