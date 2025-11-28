Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zirkus auf Taggenbrunn

Adventzauber auf Burg Taggenbrunn gewinnen

Kärnten
28.11.2025 08:52
Bezahlte Anzeige
(Bild: Rožle Bregar)

Zirkus Čupakabra lädt kleine Besucher auf die Burg Taggenbrunn ein: Ein fröhliches Adventserlebnis voller Akrobatik, Musik, Licht und Fantasie erwartet Familien. Verlost werden Čupakabra-Brunch-Tickets sowie Eintrittskarten für die Show – perfekt für ein magisches Adventswochenende.

Auf der Burg Taggenbrunn wird der Advent zu einem besonderen Erlebnis für Familien. Wenn der Zirkus Čupakabra die Bühne betritt, wird kein Wort gesprochen, und doch versteht jedes Kind sofort, was passiert. Durch Mimik, Bewegung, Akrobatik und spielerische Gesten erzählen die Künstler ihre Geschichten ganz ohne Sprache – und genau das macht die Vorstellung so zauberhaft.

(Bild: Rožle Bregar)

Kleine Augen folgen gebannt jedem Schritt, jeder Drehung und jedem leuchtenden Effekt. Die stillen Momente voller Spannung wechseln sich ab mit fröhlichen Szenen, bei denen Kinder kichern und mit großen Augen staunen. Farben, Licht, Rhythmus und die körperliche Ausdruckskraft der Künstler schaffen eine Atmosphäre, die warm, liebevoll und nie überwältigend wirkt – perfekt für kleine Abenteurer. Die Vorstellungen finden am 7. Dezember und am 21. Dezember, jeweils um 10:00 Uhr, auf der Burg Taggenbrunn statt. Die Gewinnspielteilnahme gilt ausschließlich für die Vorstellung am 7. Dezember. Weitere Informationen zum Zirkus Čupakabra erhalten Sie HIER.

Hinweis für Eltern

Kinder bis 5,9 Jahre erhalten kostenfreien Zugang zum Brunch, wenn sie ein reguläres Čupakabra-Zirkus-Ticket besitzen und in Begleitung eines Erwachsenen mit Čupakabra-Brunch-Ticket kommen. 

Weihnachtszauber für die Familie gewinnen
Damit Familien diesen besonderen Advent gemeinsam erleben können, werden Čupakabra-Brunch-Tickets (Ticket + Brunch) sowie Eintrittskarten für die Show verlost. Ein idealer Anlass für einen gemütlichen Sonntag auf der Burg Taggenbrunn: erst gemeinsam staunen, dann zusammen genießen – und am Ende mit glücklichen, leuchtenden Kindergesichtern nach Hause gehen. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 6. Dezember, 09:00 Uhr. 

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kärnten

krone.tv

Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.051 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.025 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.072 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Karajica-Firma pleite
Klagenfurts Stadionchef rügt den Austria-Boss
Zirkus auf Taggenbrunn
Adventzauber auf Burg Taggenbrunn gewinnen
Schritt für Schritt
Energiewende: Pragmatismus statt 100 Prozent
Krone Plus Logo
KAC-Talent gefragt
Hongkong will Österreicher ins Nationalteam holen
Krone Plus Logo
30 Zentimeter Schnee
So wird tote Kuh von verschneiter Alm gebracht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf