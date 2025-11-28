Schwerverletzter bei Brand in Airbnb-Wohnung

In der Nacht auf Freitag ist in einer Airbnb-Wohnung in Wien-Hernals ein schwerer Brand ausgebrochen. Ein Schwerverletzter wurde ins Spital gebracht.
Bei der Rettungsaktion sind die Betroffenen teilweise selbst aus dem Fenster geklettert. Insgesamt wurden von der Wiener Berufsrettung 18 Menschen nach dem Brand betreut. Die Betroffenen konnten während der Löscharbeiten nicht mehr zurück in das Haus.
Evakuierungsbus für Bewohner
Aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen wurden sie während der zweistündigen Wartezeit in einen Evakuierungsbus untergebracht, der kurzfristig von den Wiener Linien zur Verfügung gestellt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.