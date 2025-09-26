Schicklgrubers irre Höllenfahrt in der Josefstadt

Groteske Puppenmagie

„Schicklgruber“ beruht auf einer Schöpfung von Habjans Lehrmeister, dem Puppenmagier Neville Tranter. Gegenstand sind die letzten Stunden im Führerbunker. Das Sujet wurde oft bearbeitet, aber nie so: Habjan und Manuela Linshalm führen alle Puppen und sprechen deren Texte. Sie verzichten – eine Wohltat zu Zeiten theatraler Videomüllhalden – auf technische Schummelhilfen und sind stets sichtbar. Aber die unfassbar organischen Bewegungen und die hypnotischen Augen der Puppen üben solche Kraft aus, dass ihnen niemand entkommt.