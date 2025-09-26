Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Theater-Ereignis

Schicklgrubers irre Höllenfahrt in der Josefstadt

Wien
26.09.2025 13:30
Nikolaus Habjan mit Neville Tranters hypnotischer „Führer“-Puppe.
Nikolaus Habjan mit Neville Tranters hypnotischer „Führer“-Puppe.(Bild: Theater in der Josefstadt/Moritz Schell)

Das Theater in der Josefstadt sorgt im dichten Premierenreigen für ein Ereignis in den noch jungen Herbstspielplänen. Nikolaus Habjans Interpretation von Neville Tranters Hitler-Groteske „Schicklgruber“.

0 Kommentare

Eine einzige österreichische Regiehandschrift hat in den vergangenen Jahrzehnten den Weg in die Theaterwelt gefunden und dort mächtige Spuren hinterlassen. 2012 entdeckte Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann den damals 25-jährigen Regisseur, Puppenspieler und -bauer Nikolaus Habjan.

Hartmann inszeniert derzeit an der Josefstadt Bernhards „Theatermacher“ mit dem scheidenden Direktor Herbert Föttinger. Der ist mit seiner Nachfolgerin Marie Rötzer keineswegs im Reinen. Aber auf den mittlerweile an die Spitze gelangten Habjan setzen beide.

Groteske Puppenmagie
„Schicklgruber“ beruht auf einer Schöpfung von Habjans Lehrmeister, dem Puppenmagier Neville Tranter. Gegenstand sind die letzten Stunden im Führerbunker. Das Sujet wurde oft bearbeitet, aber nie so: Habjan und Manuela Linshalm führen alle Puppen und sprechen deren Texte. Sie verzichten – eine Wohltat zu Zeiten theatraler Videomüllhalden – auf technische Schummelhilfen und sind stets sichtbar. Aber die unfassbar organischen Bewegungen und die hypnotischen Augen der Puppen üben solche Kraft aus, dass ihnen niemand entkommt.

Lesen Sie auch:
Grandiose Schauspielkunst: Johanna Wokalek meldet sich mit einer starken Leistung zurück am ...
Volkstheater
Hanekes „Caché“ als laues Remake im Elektrosmog
15.09.2025
Krone Plus Logo
Tenor Jonas Kaufmann
„Ich bin ja permanent von Doppelgängern umgeben!“
16.09.2025

Alle guten Geister Chaplins, Brechts und Taboris haben da zusammengeholfen, das Gebotene ist irrwitzig komisch und verstörend zugleich. Die Fratzen Hitlers, Eva Brauns, Goebbels’ und Görings wecken neben Abscheu fast Erbarmen ob ihrer Jämmerlichkeit. Und wenn sich das totemartige Vogelwesen die sechs Goebbels-Kinder holt, bricht einem das Herz. Zu Zeiten des aufkochenden Antisemitismus unter dem schändlichen Vorwand der Menschenrechtsobsorge ist das die Aufführung der Stunde.

Porträt von Heinz Sichrovsky
Heinz Sichrovsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 16°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
13° / 16°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
12° / 15°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
12° / 15°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
12° / 16°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.574 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.453 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.170 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1264 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wien
Nicht rechtskräftig
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
Ein Theater-Ereignis
Schicklgrubers irre Höllenfahrt in der Josefstadt
Mega-Turnier gestartet
Vor Schönbrunn wird geritten – und demonstriert
Partypakete gewinnen
So wird der Geburtstag zum tierischen Erlebnis!
Umwelt-NGOs toben
„Zukunft statt Beton“: Demo gegen Lobautunnel-Bau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf