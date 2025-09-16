„Ich bin ja permanent von Doppelgängern umgeben! Den Kaufmann gibt es in vielen Ausführungen: als Cavaradossi, als Don José, als Radames. Die sind alle immer irgendwo ein Stück weit Kaufmann.“ Und doch verdankt die neue CD des Tenors ihren Titel nicht seinen vielen Opern-Doppelgängern, sondern dem gleichnamigen Schubert-Lied aus dessen „Schwanengesang“.