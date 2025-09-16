Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Tenor Jonas Kaufmann

„Ich bin ja permanent von Doppelgängern umgeben!“

Kultur
16.09.2025 18:00
Freut sich auf eine neue Rolle in Wien Ende des Jahres: Tenor Jonas Kaufmann
Freut sich auf eine neue Rolle in Wien Ende des Jahres: Tenor Jonas Kaufmann(Bild: Gregor Hohenberg)

Seit einem Jahr ist er neuer Intendant der Tiroler Festspiele in Erl, seit dem Sommer frisch gebackener Großvater. Tenor Jonas Kaufmann im Gespräch über seine vielen Doppelgänger, Hausmusik im Lockdown, Rennpferde in der Box und das Kribbeln, das man nie verliert.

0 Kommentare

„Ich bin ja permanent von Doppelgängern umgeben! Den Kaufmann gibt es in vielen Ausführungen: als Cavaradossi, als Don José, als Radames. Die sind alle immer irgendwo ein Stück weit Kaufmann.“ Und doch verdankt die neue CD des Tenors ihren Titel nicht seinen vielen Opern-Doppelgängern, sondern dem gleichnamigen Schubert-Lied aus dessen „Schwanengesang“.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.757 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
120.840 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.669 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2897 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2127 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Kultur
Krone Plus Logo
Tenor Jonas Kaufmann
„Ich bin ja permanent von Doppelgängern umgeben!“
Krone Plus Logo
Doron Rabinovici
In Linz wird Eichmann wieder der Prozess gemacht
Lorraine Hansberry
Schauspielhaus Graz holt Pionierin vor den Vorhang
„Krone“-Interview
Jehnny Beth: „Das Leben ist die verdammte Hölle“
Kosten: 3,8 Mio Euro
Spatenstich für neues „Sound of Music“- Museum
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf