Pleitewelle reißt von Detektiv bis Wirt alle mit
Immer mehr Konkurse
Seit einem Jahr ist er neuer Intendant der Tiroler Festspiele in Erl, seit dem Sommer frisch gebackener Großvater. Tenor Jonas Kaufmann im Gespräch über seine vielen Doppelgänger, Hausmusik im Lockdown, Rennpferde in der Box und das Kribbeln, das man nie verliert.
„Ich bin ja permanent von Doppelgängern umgeben! Den Kaufmann gibt es in vielen Ausführungen: als Cavaradossi, als Don José, als Radames. Die sind alle immer irgendwo ein Stück weit Kaufmann.“ Und doch verdankt die neue CD des Tenors ihren Titel nicht seinen vielen Opern-Doppelgängern, sondern dem gleichnamigen Schubert-Lied aus dessen „Schwanengesang“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.