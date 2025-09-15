Hanekes „Caché“ als laues Remake im Elektrosmog

Dabei wurde das Beste investiert: die ins Ensemble zugewanderten Hochkaräter Johanna Wokalek und Sebastian Rudolph stemmen sich mit Hingabe in das 20 Jahre alte Meisterwerk „Caché“ aus der Albtraumwelt des großen Filmregisseurs Michael Haneke. Wahrscheinlich ließe sich der mit kalter Sachlichkeit Richtung Abgrund weisende Thriller um den Zusammenbruch einer Upper-class-Familie gut in ein Kammerspiel verwandeln: Eine verdrängte Schuld aus der Kindheit setzt die Katastrophe in Gang – purer Freud ist das, herrliches Schauspielerfutter.