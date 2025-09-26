Ehekrise? Video zeigt wilden Trump-Wortwechsel

Pannenserie für Trump in New York

Beobachter spekulieren nun über die Ursachen des Wortwechsels – dieser könnte etwa mit der turbulente UN-Reise zusammenhängen: Der Trip nach New York war für den Präsidenten nicht ohne Zwischenfälle verlaufen. Schon zuvor hatte es beim Betreten des UN-Hauptquartiers ein Problem mit einer Rolltreppe gegeben, die plötzlich stehen blieb. Später klagte Trump über eine Panne mit dem Teleprompter sowie über Tonprobleme während seiner Rede vor den Staats- und Regierungschefs. Er sprach von „Sabotage“ und kündigte an, die Vereinten Nationen schriftlich um eine Untersuchung zu ersuchen.