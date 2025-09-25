Vorteilswelt
„Ich hätte gerne ...“

Rapperin Cardi B macht frivole Sexgeständnisse

Society International
25.09.2025 18:00
Cardi B nahm sich bei einer frivolen Fragerunde kein Blatt vor den Mund und machte jede Menge ...
Cardi B nahm sich bei einer frivolen Fragerunde kein Blatt vor den Mund und machte jede Menge Sexgeständnisse.(Bild: APA/Jordan Strauss/Invision/AP)

Cardi B hat im Podcast-Talk mit „Call Her Daddy“-Star Alex Cooper kein Blatt vor den Mund genommen und ziemlich frivole Sexgeständnisse gemacht.

Während einer Fragerunde stellte Cooper Cardi B jede Menge pikante Fragen. Unter anderem wollte sie, dass diese „einen Fetisch oder eine Fantasie“ enthüllt, über die sie noch nie offen gesprochen hat. Die Reaktion der Rapperin? „Shit, ich denke, ich habe schon alles gemacht“, lachte die 32-Jährige.

Orgasmus vorgetäuscht?
Um dann hinzuzufügen: „Nein, ich hätte gerne einen Dreier mit einem richtig hübschen Mädchen.“ Und dann noch konkreter zu erklären, dass sie mit dieser Frau gerne gemeinsamen Oralverkehr haben, und dabei mit ihr rummachen möchte. 

Hier können Sie sich Ausschnitte des Frage-und-Antwort-Spiels mit Cardi B ansehen:

Außerdem verriet die Rapperin, wann sie „das letzte Mal einen Orgasmus vorgetäuscht“ hatte. „Es ist eine Minute her“, lachte sie, um dann fortzufahren: „Es ist wirklich schon ewig her.“ Damals habe sie eine „Phase“ durchlebt, in der sie ständig Orgasmen vortäuschen musste.

Ob es einen Promi gäbe, von dem Cardi B denke, dass er gut im Bett sei, wollte Cooper schließlich wissen. „Wahrscheinlich so ein Rap-Girl“, konterte diese. „Ich erwarte, dass sie so gut im Bett sind wie sie reden“, erklärte Cardi B und bezog sich dabei auf die provokanten Texte vieler Rapperinnen. „Versteht ihr, was ich meine?“

„Fahren nicht in den Süden“
Auch bei der Frage, wie sie denn zu einem Anilingus stehe, zögerte Cardi B nicht lange mit der Antwort. Die Rapperin konterte: „Mir würde es nichts ausmachen. Der Typ muss ja darauf stehen oder so.“ Aber sie wolle lieber im Norden bleiben, „wir fahren nicht in den Süden“, fügte sie hinzu.

Cardi B ist aktuell mit ihrem vierten Kind schwanger. Es ist das erste gemeinsame Kind der Rapperin mit ihrem aktuellen Freund, dem NFL-Star Stefon Diggs. Zuvor führte sie eine On-off-Beziehung mit Musik-Kollege Offset, aus der drei Kinder hervorgingen.

