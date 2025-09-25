Vorteilswelt
„Buongiorno Milano“

Beckham macht Fans mit Espresso-Pic ganz heiß

Society International
25.09.2025 15:30
David Beckham schickte seinen Followern Grüße aus Mailand – und sorgte damit für große ...
David Beckham schickte seinen Followern Grüße aus Mailand – und sorgte damit für große Begeisterung.(Bild: www.instagram.com/davidbeckham)

Fußball-Legende und Fashion-Ikone David Beckham (50) sorgt mal wieder für Herzklopfen im Netz! Zur Mailänder Fashion Week postete der Ex-Kicker ein Foto, das seine Fans dahinschmelzen lässt: oben ohne, Tattoos und Muskeln perfekt in Szene gesetzt, lehnt Beckham lässig am blumengeschmückten Hotelbalkon.

In der Hand: ein kleiner Espresso. Im Gesicht: dieses verschmitzte Beckham-Lächeln. Und darunter? Nun ja, da deutet sich etwas an, was der vierfache Vater flirtend seinen Followern überlässt.

Mit einem Augenzwinkern schreibt er zu dem heißen Schnappschuss „Buongiorno Milano! I promise I‘m wearing BOSS @boss 🩲“ – also: Guten Morgen Mailand, ich verspreche, ich trage BOSS-Unterwäsche.“

„Was für eine Aussicht“
Die Fans sind aus dem Häuschen: Kommentare wie „Was für eine Aussicht“, „Mein Tag ist jetzt viel besser“ oder einfach nur jede Menge Herz-Emojis fluten die Kommentarspalten.

Hugo Boss-CEO Daniel Grieder (links) posiert mit dem ehemaligen britischen Fußballspieler David ...
Hugo Boss-CEO Daniel Grieder (links) posiert mit dem ehemaligen britischen Fußballspieler David Beckham vor der Boss-Kollektionsshow auf der Mailänder Modewoche für Damenmode Frühjahr/Sommer 2026 am 25. September 2025 in Mailand.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Ein perfekter PR-Move: Denn Beckham ist seit Jahren Testimonial für die Edelmarke Hugo Boss. Mit diesem Foto macht er klar – nicht nur seine Outfits sitzen perfekt, sondern auch sein Körper ist noch immer ein echter Hingucker.

Mailand erlebt Mode, Beckham liefert den Sex-Appeal.

„Buongiorno Milano"
