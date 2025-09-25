Emma Watson spricht über „demütigendes“ Fahrverbot

Das traurige Nachspiel

Außer dass sie ihrer „Lappen“ verlor, brummte ihr das Gericht in High Wycombe eine Strafe von 1.044 Pfund (rund 1.200 Euros) auf. Da die Anhörung gerade mal fünf Minuten gedauert hatte und Watson gar nicht erst erschienen war, glaubte sie, dass das Unangenehmste hinter sich zu haben. Bis die Medien von der Promi-Raserin Wind bekamen: „Die Story war überall. Was für eine Schande!“